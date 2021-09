Nieuwbouwdag Schiedam op 9 oktober in de Havenkerk

In de Havenkerk aan de Lange Haven 72 wordt op zaterdag 9 oktober van 10.00 tot 16.00 uur de Nieuwbouwdag Schiedam 2021 georganiseerd. Woningzoekenden kunnen daar kennis maken met tal van bouwprojecten waarvoor ze zich al deze maand kunnen inschrijven, maar ook met plannen die volgend jaar of pas over drie jaar worden gerealiseerd.

Projectontwikkelaars, makelaars, financieel adviseurs, hypotheekverstrekkers en onder andere de gemeente staan klaar om alle vragen te beantwoorden. Wethouder Antoinette Laan van onder meer Bouwen en Wonen start de Nieuwbouwdag Schiedam 2021 om 10.00 uur met een feestelijke opening.

7.000 nieuwe woningen tot 2030

Veel mensen willen graag in Schiedam wonen. Daarom worden er tot 2030 zo’n 7.000 nieuwe woningen bijgebouwd in Schiedam, waarvan ongeveer 1.000 ter vervanging van verouderde woningen. Tijdens de Nieuwbouwdag kan iedereen kennis maken met diverse bouwprojecten die bijdragen aan deze 7.000 woningen.

Aanmelden

De Nieuwbouwdag in de Havenkerk is binnen de corona-maatregelen een doorloop-event. Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd in de Havenkerk aanwezig zijn, worden alle bezoekers gevraagd zich via de website nieuwbouwdagschiedam.nl aan te melden voor een entreetijd. Iedereen kan in de Havenkerk rustig met alle projecten en adviseurs kennis maken.

Goodiebag en brochure

Bij de ingang van de Havenkerk krijgen bezoekers een gratis goodiebag uitgereikt met allerlei handige info over de projecten en adviseurs, leuke cadeautjes en de nieuwbouwbrochure. In de brochure ‘Nieuwbouw in Schiedam – wandel en fiets mee naar je nieuwe woonplek’ staat een overzicht van allerlei nieuwbouwplannen. Per wijk is een handige wandel- en fietstocht uitgezet, die langs de diverse bouwplekken voert.

Op sommige nieuwe woonplekken wordt gesloopt en op andere plekken wordt inmiddels gebouwd. De routes leiden ook langs plekken waar nu wellicht nog weinig te zien is, maar waar in de nabije of verdere toekomst nieuwbouw komt. Op alle nieuwbouwplekken staan op 9 oktober gele beachvlaggen met ‘Nieuwbouwdag Schiedam’, zodat de plekken snel herkenbaar zijn. Wie niet kan komen naar de Nieuwbouwdag, kan de brochure gratis ophalen bij Schiedam Partners in het i-PUNT in de WAAG aan de Lange Kerkstraat 39.

Film van bouwplekken

Deze zomer zijn mooie filmbeelden van Schiedam gemaakt. Er is met drones gevlogen over een aantal plekken waar nu, binnenkort en in de toekomst woningen worden gebouwd. Die luchtbeelden worden in een film gecombineerd met artist impressies van de architecten, zodat woningzoekenden een beeld krijgen van hoe het er n? uitziet ?n wat er in de toekomst gaat komen. Die film gaat op de Nieuwbouwdag in premi?re. Na 9 oktober is de film ook te zien in het i-PUNT in de WAAG.