Jan ziet zijn dierenrijk steeds verder slinken

Iedere dag loopt Jan Bakker (66) van De Gorzen naar zijn verscholen dierenrijkje, schuin achter het Vlietland ziekenhuis. ‘Met het Vlietland had ik goede afspraken, maar sinds dat is opgegaan in het Franciscus Gasthuis gelden die blijkbaar niet meer.’

door Els Neijts

‘Nu schijnt het zelfs de bedoeling om een parkeerterrein te maken van de wei waar mijn pony’s lopen. Ik zit hier al 46 jaar. Je zou toch denken dat ik gewoonterecht heb opgebouwd.’ Jan kon in de zeventiger jaren een flink stuk grond pachten van Stichting Lindenhof, tegenwoordig een jeugdzorginstelling. ‘Voor een appel en een ei”, weet hij nog. ‘Dat land werd h??l vroeger gebruikt door het weeshuis dat grotendeels self supporting was en er groenten verbouwde. Ik kon er goed op boeren en ben er begonnen met dikbilkoeien. Ik heb alles zelf gedaan en zelf betaald: hekken plaatsen, stallen bouwen... Het hek dat je nu ziet kost inclusief het deurtje zo’n 7000 euro. Daar kun je een aardig tweedehands autootje voor kopen.’

Voorheen had Jan een gentleman ‘s agreement met het Vlietland. ‘We hadden goede afspraken gemaakt, zodat bijvoorbeeld geriatrie pati?nten langs een speciaal paadje veilig buiten konden wandelen. Die afspraken zijn blijkbaar van tafel geveegd. Ze willen me gewoon weg hebben.’ Jan heeft meer op met dieren dan met mensen en is daarom dieren op gaan vangen. ‘Vooral beesten waar mensen vanaf willen of verwaarloosd hebben. Zoals hangbuikzwijntjes. Mensen bezwijken voor zo’n leuk klein minibiggetje, maar vergeten dat ook die wel 70 tot 80 kilo worden. Bovendien krijg je ze niet zindelijk ?n kunnen ze flink bijten. Vaak zijn ze door verkeerde voeding zo dik dat hun buik letterlijk op de grond hangt, waardoor ze niet eens op hun pootjes kunnen staan. Ik zet ze dan op een streng dieet, want een varken dat niet kan lopen gaat dood!’ Kleiner spul wordt vaak stiekem gedumpt. ‘Ik heb wel eens bevroren cavia’s aangetroffen of totaal uitgehongerde konijntjes. Ja, ik los vaak andermans problemen op!’

Opschuiven

Door de jaren heen werden er al eerder stukken van Jans landgoedje afgepeuterd en moest hij ook ‘opschuiven’ naar het terrein waar hij nu zit. Officieel runt hij geen kinderboerderij maar een opvangplek: Stichting De Tien Ukken. Toch komen er regelmatig ouders met kinderen langs om de dieren te voeren. Jan laat dat oogluikend gebeuren, bijgestaan door zijn hondje Storm, een kruising tussen een Jack Russell en een teckel. ‘Die doet zijn naam alle eer aan”, lacht Jan om zijn niet te stuiten hulpje.

Storm gaat gewoon mee naar huis, maar de rest van de veestapel blijft ‘s nachts goed verzorgd achter. Op de plek van het geplande parkeerterrein grazen nu nog drie mini pony’s. Binnen de hekken huisvest Jan drie geiten met lammetjes, pony paard Tinker met haar veulen Bart, een hangbuikzwijn met een tweede in aantocht, en verschillende soorten eenden en konijnen. De kippen moeten binnen blijven, omdat er vossen gesignaleerd zijn en de Nijlganzen komen alleen op visite! Jan wordt nu al doodongelukkig bij het idee dat hij binnenkort nog meer land moet afgeven. ‘Dan blijft er bijna niks over en waar moet ik dan met mijn beesten heen?’