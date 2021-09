Schiedam-Oost loopt uit voor ‘gewone jongen’ Peter Bouman

Hij zat niet in de gemeenteraad, hij was gewoon bouwvakker die in weer en wind op de daken stond, hij was een ‘gewone jongen’ uit Schiedam-Oost. Maar wat was het erg druk op de begrafenis, afgelopen zaterdagmiddag op de Beukenhof.

Door Kor Kegel

Snackbar De Pinguin is in rouw. Ontzettend veel bewoners van Schiedam-Oost zijn bedroefd. Het heengaan van Peter Bouman op slechts 59-jarige leeftijd heeft velen geschokt en dat is omdat Peter er altijd voor iedereen was. ‘Het kwam wel voor dat als hij wist dat iemand geen geld had om eten te kopen, hij zichzelf het eten uit de mond spaarde. Hij gaf veel weg. Hij vond het niet erg om honger te lijden, als de mensen om hem heen het maar goed hadden”, zegt Melanie Whitlau.

Zij heeft een uitvaartonderneming, De Uitvaartvrouw in Rotterdam. Zij opereert landelijk en dit was een begrafenis dichtbij. Melanie en Peter kenden elkaar. ‘Hij belde me een poosje geleden om te zeggen dat hij ziek was. Hij had kanker en zou doodgaan, maar was helemaal nog niet klaar met het leven.’

Op de rouwkaart staat dan ook: ‘Het leven is wat je overkomt, terwijl je andere plannen maakt.’ Melanie Whitlau: ‘Peter wilde mij de plechtigheid laten organiseren, maar hij had een bijzondere voorwaarde: je moet in het Feyenoord-shirt gehuld zijn, zei hij. Ik zei nog: Peter, dat kan toch niet, ik moet in kostuum zijn.’

Zaterdag stond Melanie er met het Feyenoord-shirt onder haar ceremoni?le kleding. Ze was de enige niet in het rood-wit-zwart. Ze stak een fakkel aan in de erehaag. Het was bepaald de enige fakkel niet. Zeer veel bewoners van de Van Swindensingel en wijde omgeving waren naar de Beukenhof gekomen om Peter de laatste eer te bewijzen.

‘Iedereen kende Peet, omdat hij werkelijk voor iedereen klaar stond. Een harde werker”, zegt Melanie. Hij kwam vorige week dinsdag te overlijden. Als hij de enorme drukte op de Beukenhof had kunnen zien, had hij vast geroepen: ‘Echt in Peter Boumanstijl, h?, Mel!’