Maak een fort in Minecraft met de BiebBouwers challenge

BiebBouwers worden uitgedaagd om bij de bibliotheek met elkaar in het computerspel Minecraft de forten van de Hollandse Waterlinie na te bouwen.

‘Het is 350 jaar geleden en ons land is in oorlog met de Fransen. Ze rukken met hun legers razendsnel naar ons op en het enige wat ons nog kan redden is water en sterke forten! Het is een echt rampjaar! Die forten waren hele bijzondere bouwwerken en vormden samen de Oude Hollandse Waterlinie. En zo’n fort is natuurlijk een geweldige uitdaging voor de BiebBouwers om na te bouwen in Minecraft. Doe je weer mee? Ben je tussen de 9 en 14 jaar? Kijk op www.debibliotheekschiedam.nl voor de challenge. Je kan er nog een prijs mee winnen ook.’

Onder water

‘Wist je dat in het rampjaar 1672 grote delen van Holland onder water werden gezet om ervoor te zorgen dat de oprukkende Franse legers ons land niet konden bezetten? Dat er sterke forten werden gebouwd om ons land te verdedigen en dat die forten er heel bijzonder uitzagen? Je kind leert er alles over door zo’n fort na te bouwen in Minecraft. Is je kind tussen de 9 en 14 jaar, laat hem of haar dan meedoen met deze leerzame en uitdagende bouwwedstrijd. Kijk op onze website voor de nieuwe challenge.

Wanneer je klaar bent met bouwen stuur je een filmpje van jouw gebouw naar biebbouwers@probiblio.nl. Geef daarbij je naam, je leeftijd en je woonplaats door. Een jury van Minecraft-experts bekijkt alle inzendingen en kiest de mooiste uit. De winnaar wint een geweldig Minecraftspel, het enige echte BiebBouwersshirt en het stripboek ‘Het Waterwapen’ van Ad Maas. Iedere maand organiseren de BiebBouwers van de bibliotheek een heuse Minecraftchallenge. Je gaat aan de slag met een uitdagende bouwopdracht met steeds een ander thema ?n met jouw bouwwerk maak je kans op een prijs.

Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekschiedam.nl.