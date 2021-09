Speel-o-theek Ikkie stopt na veertig jaar

Door Kor Kegel

De laatste uitleendag van Ikkie is zaterdag 16 oktober. Wie voor die tijd nog langs wil komen aan het Bospad, kan vanwege de coronamaatregelen het best een afspraak maken. De Wereldschool in Nieuwland is bereid een deel van het speelgoed over te nemen en de leden van Ikkie te verwelkomen. Er zijn ook gesprekken gaande met De Peperklip in Schiedam-Oost over een mogelijke speelotheek. ‘Dus gelukkig verdwijnt de speelgoeduitleen niet helemaal uit Schiedam,’ zegt Mariska Nijman.

‘Met pijn in het hart hebben we dit besluit moeten nemen,’ zegt het bestuur. Het was al een poosje moeilijk om gemotiveerde vrijwilligers te krijgen, maar de coronacrisis maakte enkelen angstig om nog in de uitleen te helpen. De druk werd hoog voor de harde kern. Geen extra activiteiten meer, verminderde zichtbaarheid in Schiedam. ‘Uiteraard hadden we liever nog jarenlang door willen gaan. Het is toch uniek dat wij als vrijwilligersorganisatie al veertig jaar bestaan,’ zegt de voorzitter, die zelf al sinds 2012 vrijwilliger is en sinds 2015 in het bestuur zit. Sommige liepen al heel lang mee. E?n vrijwilligster van Ikkie loopt al 35 jaar mee.

Ati Bastiaanse richtte Ikkie in 1980 op. De speel-o-theek (soms met streepjes, soms niet) begon in de Blauwe Brug en was te gast in peuterspeelzaal 2 en 3. Na verhuizing naar de inmiddels gesloopte Woudhoekschool ging Ikkie in 1993 naar een portakabin aan de Churchillweg. In 2008 ging Ikkie over naar het gebouw aan het Bospad, ertegenover. De speelotheek maakte ups-and-downs mee en ziet terug op mooie jubilea.

Mariska Nijman: ‘We kregen te maken met steeds strengere eisen van de gemeente voor het verkrijgen van subsidie. We kunnen niet aan deze eisen voldoen en krijgen dus minder. Daardoor kunnen we de huur van ons pand niet meer betalen.’

‘Tot twee jaar geleden konden we volstaan met een jaarverslag om de subsidie te verantwoorden. Toen kwamen er de thematafels die het gemakkelijker en transparanter moesten maken, maar het tegendeel was het geval. Je moet vrijwilligers niet vragen om een handleiding van 31 pagina’s! We steken er al veel vrijetijd in en we krijgen er energie en voldoening voor terug, maar het vele papierwerk en het vergaderen tijdens kantooruren demotiveert toch elke vrijwilliger. Je moet vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties niet op ??n lijn zetten. Misschien is dat ook wel een van de redenen voor het teruglopende aantal enthousiaste vrijwilligers in Schiedam.’

Dat de gemeente er doelbewust op aanstuurde, wil ze niet zeggen, maar de gemeente stak niet de helpende hand uit toen Ikkie aangaf in moeilijkheden te komen. ‘Sterker nog, binnen vijf dagen nadat wij bij de gemeente aan de bel trokken, werd er een algemene mail gestuurd naar alle partners aan de thematafel dat er volgend jaar een nieuwe stichting aansluit. Het voelde alsof ons subsidiegeld alweer was uitgegeven,’ aldus de voorzitter. Die timing vond Ikkie erg ongelukkig en ook verre van sjiek.