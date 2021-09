Geslaagde bloemenhulde aan Begraven Branders

De bloemenhulde is georganiseerd om de aandacht te vestigen op de vergeten rooms-katholieke begraafplaats onderaan de Vlaardingerdijk. Diederik von B?nninghausen, directeur van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam, en Marianne Ames, voorzitter van de Historische Vereniging Schiedam, legden uit respect voor onze overleden stadgenoten, die destijds aan de basis stonden van de jeneverindustrie, zondag ook bloemen neer op een graf.

De geschiedenis van de begraafplaats gaat terug naar omstreeks 1850. Tot de sluiting ervan in 1972 vonden vele illustere Schiedammers hier hun laatste begraafplaats. Onder hen vele branders en distillateurs. Op verzoek van de gemeente Schiedam heeft een werkgroep van de Historische Vereniging Schiedam onderzoek gedaan op de voormalige begraafplaats. De bevindingen van deze werkgroep hebben geresulteerd in de expositie ‘Begraven Branders, vergeten begraafplaats aan de Vlaardingerdijk/Schiedam’, die in het Jenevermuseum te zien is van 7 augustus tot 7 november 2021. Een prominente rol in deze expositie is weggelegd voor circa twintig Schiedamse branders/ distillateurs die hun laatste rustplaats hebben gevonden aan de Vlaardingerdijk. Denk aan Beukers, Melchers, Herman Jansen, Wittkampf, Kramers, Zoetmulder, De Koning, Nolet, Van Gent, Wenneker en Van der Burg.

Na afloop van de bloemlegging was er zondagmiddag nog een bijeenkomst voor nazaten van branders in het Nationaal Jenevermuseum Schiedam. Directeur Diederik von B?nninghausen heette het bijzondere publiek welkom. Historicus Leroy Fisscher gaf een korte lezing met als titel ‘Rooms en rijk’ en museumvrijwilliger Kees Plaisier gaf enkele rondleidingen over de expositie. Experts Henk Hettinga en Wim Lagendijk waren aanwezig om eventuele meegebrachte jeneveralia te bekijken. Gezien de opkomst en het enthousiasme van de aanwezigen was deze speciale bijeenkomst geslaagd.