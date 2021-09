HET SCHIEDAM VAN KOR KEGEL

Supermarkten in de buurt De naam Coop verdwijnt niet helemaal uit Schiedam. Vanwege de landelijke fusie van de Plus en de Coop zullen de twee Coop-vestigingen van naam veranderen en binnen drie jaar een kleine verbouwing ondergaan, maar dat is vooralsnog het enige dat Schiedam van die fusie zal merken. De Coop-supermarkt aan de ‘s-Gravelandseweg krijgt een ander naambordje en ook de Coop van Jan Belder in de Rembrandtlaan krijgt een aangepaste uitstraling. Pardon, Mesdaglaan is officieel het adres, maar als je de weg zou vragen zegt iedereen Rembrandtlaan.

Je spreekt het nog steeds uit als Co-op en vroeger schreef je dat ook zo. Nadat er in 1973 een eind kwam aan Co-op Nederland, gingen nog tweehonderd supermarkten door als Co?p. Dat trema was op een gegeven moment verdwenen. In Schiedam hebben we aan de co?peratieve beweging een bijzonder museum overgehouden, het Nationaal Co?peratie Museum beneden aan de Appelmarkt, officieel adres Lange Haven 84. Ga je de Appelmarktbrug over, dan bevindt zich links nog een zelfstandige Co-operatie.

Straks telt Schiedam dus vier Plussen, want we hadden al Plus-Van der Meer aan de Nolenslaan en Plus-Waardenburg aan het Geuzenplein. Wat zijn er eigenlijk veel namen van supermarktketens verdwenen. De Gruyter. De Vivo. De V?g?. De Edah. Super de Boer. De Konmar. En mocht je Jamin ook een supermarkt noemen, de buurtsuper van het snoepgoed?

Plus en Coop fuseren om miljoenen aan kosten te besparen in de moordende concurrentieslag. Kon je je dat vroeger voorstellen, toen elke woonbuurt nog gezegend was met meer kruideniers, melkboeren en waterstokers? In de Sint Liduinastraat had je op de hoek van de Van Smaleveltstraat kruidenier Weber en op de hoek van de Tielman Oemstraat zat de melkhandel van Van Mil. De Van Beverenstraat telde ook nog wat van zulke winkeltjes. Tot je wat grotere buurtsupers kreeg en ze een voor een verdwenen. Toen had je in heel West alleen nog de zaak van Henk Rotmans in de Westfrankelandsestraat en een halve kilometer verderop Belder, Mesdaglaan. Wel verschenen er hier en daar Poolse supermarkten, niet allemaal van Polen, wel met goedkopere producten.

Toen ik in de Gorzen woonde, kwam ik de kant van de Heilig Hartkerk op bij Annie en Toon de Leede terecht. Altijd een gezellige kruidenierszaak. De andere kant op, naar de Groenelaan, was er de buurtsuper van Jaap Spits. Wat was vroeger eigenlijk alles dichtbij. De Gorzen telde wel vijf slagers! Vijf groenteboeren! En dat voor een van de kleinste wijken van Schiedam. Gelukkig kwam er Albert Heijn.