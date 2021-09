Openbare repetitie orkest Sint Radboud

Op zondag 12 september houdt het orkest van muziekvereniging Sint Radboud van 13 tot 14 uur een openbare repetitie op het Kerkplein aan de Kerkweg 46 in Schiedam-Kethel bij het verenigingsgebouw zaal De Noord.

Sinds de coronapandemie hebben de Kethelse muzikanten niet meer voor eigen publiek kunnen spelen. Wel is er anderhalf jaar met tussenpozen gerepeteerd, zowel online als in de buitenlucht. Ook is het orkest uitgeweken naar een grotere ruimte waar op afstand van elkaar en met goede ventilatie kon worden gerepeteerd. Dat was mogelijk in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen in, heel toepasselijk, zaal De Harmonie.

De openbare repetitie is deze keer niet helemaal openbaar, omdat ook voor deze setting enkele coronamaatregelen gelden. Er is een maximaal aantal bezoekers toegestaan met uitsluitend zitplaatsen op anderhalve meter. Houdt er dus rekening mee dat als de ruimte vol is er geen staanplaatsen beschikbaar zijn. Het orkest, onder leiding van dirigent Bastiaan Uijl, heeft momenteel stukken op de lessenaar met jazzy nummers van Glenn Miller, Duke Ellington en Irving Berlin. Meer info over muziekvereniging Sint Radboud, het Harminieorkest, het Promskoor en leerlingenorkest en muzieklessen staan op www.sintradboud.nl.