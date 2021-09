Brutus krijgt ook voor Schiedam betekenis

Door Kor Kegel

Dat is mogelijk een bijkomend motief voor Cultureel Forum Schiedam om de volgende Piet Sanderslezing te wijden aan Brutus. De lezing wordt gehouden door de Rotterdamse kunstenaar Joep van Lieshout, die vertelt over het spectaculaire cultuurcluster dat in het Rotterdamse M4H-gebied komt. Deze afkorting staat voor Merwehaven en de vier havens ernaast (Keile-, Lek-, IJssel- en Koushaven).

Brutus wordt bijzonder. Tussen drie robuuste woontorens met in totaal 750 woningen komt een cultuurcluster van tenminste zevenduizend vierkante meter met een museum, tentoonstellingsruimtes, een openbaar kunstdepot en ateliers. Het complex is ontworpen door Atelier Van Lieshout en Powerhouse Company. Het wil kunstenaars een permanente plek in de stad Rotterdam geven. De naam Brutus refereert aan het brutalisme, een expressionistische bouwstijl uit de jaren 1950 tot 1960 die no-nonsens eerlijkheid en een utopisch samenlevingsideaal hoog in het vaandel had.

Brutaal

Het dominante karakter van het brutalisme past volgens Joep van Lieshout perfect bij de ongepolijste omgeving van de Rotterdamse haven. Maar het project is ook om een heel andere reden vernieuwend en stimulerend. Kunstenaars, die altijd weer de dupe zijn als het gebouw waarin ze hun atelier hebben wordt herontwikkeld, zijn de zigeuners van de culturele sector. Ze krijgen elders een atelier en dan moeten ze na een tijd weer weg. Brutus presenteert een nieuw model voor stedelijke vernieuwing waarbij creatievelingen niet automatisch de wijk uit worden geduwd zodra deze aantrekkelijk wordt. Daarom komen er ook ateliers, workshopruimtes, een museum, tentoonstellingszalen, een publiek toegankelijke kunstopslag, een ruimte voor kunsteducatie en woon-werkplekken voor kunstenaars. Op het buitenterrein komen een openluchtbioscoop, een theater en een beeldentuin.

Lezing

Cultureel Forum Schiedam houdt de Piet Sanderslezing sinds 2015. Ze gaan over kunst, cultuur en architectuur in de geest van Piet Sanders, ooit oprichter van Cultureel Forum. Voor de lezing van Joep van Lieshout wordt uitgeweken naar diens thuishaven, Atelier Van Lieshout (ALV) Mundo aan de Keileweg 18. In de ‘Kathedraal’ op dit complex vindt de lezing aanstaande zondag plaats om 11.00 uur. In verband met de coronamaatregelen is het aantal deelnemers beperkt tot vijftig aanwezigen. Entree kost vijf euro per persoon.