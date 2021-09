Middeleeuwse bladzijden gevonden in het Van Pethegemorgel

Het boek over het bekende Van Pethegem-orgel herbergt bijzondere zaken. In dit orgel in de Vlaardingse Grote Kerk is namelijk een bijzondere vondst gedaan: In de houten pijpen, die in 1764 door Van Peteghem werden gefabriceerd, bladzijden van muziekboeken gevonden.

Door Frans Assenberg

Die bladzijden werden ter afdichting in de pijpen gedaan. Bladzijden die toen al 200 jaar oud waren! Dus ook in 1764 werd aan hergebruik gedaan. Over deze inmiddels gefotografeerde pagina’s in nu een mooi boek verschenen. Het boek kreeg de titel mee: ‘Clair-obscur papier, boekdrukkunst en orgels’. Het is samengesteld door Jean Ferrard, Peter van Kranenburg en Johan Zoutendijk en uitgegeven door de stichting Van Pethegem-orgel Vlaardingen.

Opknappen

Stichtingsvoorzitter Ben van der Velde: ‘Het boek vertelt niet alleen van de ontdekking van de bladzijden uit een breviarium (getijden- en gebedenboek f.a.). De auteurs schrijven over de geschiedenis van het orgel, de ontwikkeling van de drukkunst, in het bijzonder van gedrukte orgelmuziek, en het (her)gebruik van papier door orgelmakers.’ Het Van Pethegem-orgel kwam in 1819 van Gent naar Vlaardingen en moest in 2015 grondig worden opgeknapt. De uit Ittervoort afkomstige firma Verschueren Orgelbouw klaarde deze klus naar volle tevredenheid, waarbij de Vlaardingse vrijwilligers Leen en Bram van den Berg daarbij de orgelbouwers assisteerden.

Beplakt

Zij kwamen toen bij die schoonmaak tot een bijzondere ontdekking: een deel van de houten orgelpijpen was aan de binnenkant met bedrukt papier beplakt. Het ging om bladzijden uit een boek dat rond 1530 gedrukt was. De tekst is in twee kleuren gedrukt en daarnaast ook voorzien van illustraties. Het zijn houtsnedes die bijvoorbeeld de Bijbelse gelijkenis over de arbeiders in de wijngaard voorstellen, de intocht van Jeruzalem, of de zalving bij Simon de farizee?rs. De teksten zijn afgedrukt in het latijn. De bladzijden werden in 1763 tijdens de bouw van het Van Pethegem-orgel verwerkt in de bouw van het opvallende muziekinstrument.





Bijzonder materiaal

Van der Velde: ‘Ook in de vormgeving van het voorliggende boek is aansluiting gezocht bij de titel ‘Clair-obscur’ (bepaalde meerkleurendruktechniek in houtsnede f.a.). Het omslag is diepzwart, maar de lezer wordt geprikkeld door fragmenten van een zestiende-eeuws boek die door uitgestanste openingen zichtbaar zijn.’ De ontdekking van de zestiende-eeuwse houtsneden in enkele pijpen van het Van Pethegem-orgel, was aanleiding voor een onderzoek naar de herkomst. Het boek Clair-obscur geeft niet alleen uitleg over de houtsneden, maar ook over het gebruik van papier bij de bouw van orgels. Tot slot geven de samenstellers aan dat ook de relatie orgels, papier en boekdrukkunst aan bod komen in het boek. Voor Vlaardingen is dit natuurlijk een mooie vondst. Vanwege de stadsbrand van 1574 is toen veel archivalia verloren gegaan. Nu zien de inwoners via een omweg dat zij eigenaar zijn geworden van bijzonder middeleeuws materiaal. Dat daar dan ook nog een buitengewoon mooi en bijzonder boek over verschijnt, is mooi ‘meegenomen’. Op Open Monumentendag zal het boek te koop zijn in de Vlaardingse Grote Kerk.