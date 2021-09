Tenniscentrum bezorgt sport een verrassing

‘Geweldig. Wat een verrassing”. Het zijn zomaar wat opgetogen reacties vanuit de Schiedamse sportverenigingen, nadat Stichting Tenniscentrum Schiedam Noord na de verkoop van het tenniscomplex aan de Zoomweg, de opbrengst van die deal onder hen had verdeeld. ‘Daarmee voldeden we aan de statuten”, schetst voorzitter Koos Gouka. ‘Al bij de oprichting was daarin opgenomen, dat de opbrengst van een verkoop ten goede zou komen aan de Schiedamse sport.’

‘Bij het sluiten van de boeken waren we schuldenvrij. Alle leningen, die bij de bouw van de hal en aanleg van de banen waren gemaakt zijn afgelost, zodat de verkoopprijs doorgeschoven kon worden naar de Schiedamse sport”, aldus voormalig directeur Rein Hengst. Daardoor ontvingen alle clubs met een SBBI-status (Sociaal Belang Behartigende Instelling) een bedrag met vier nullen.

Voordat het zover was, heeft het stichtingsbestuur zich, na contact met de gemeente (”die ons van een lijst met namen van clubs voorzag”), beraden over de verdeelsleutel. Bij de meeste clubs stond voor die vier nullen een 1. Anderen kregen hogere bedragen. ‘Zoals clubs in Thurlede, die in tegenstelling tot die in Harga de eigen broek moeten ophouden. Ook clubs, die bezig zijn met projecten of waar geinvesteerd moet worden, kregen een extraatje. En tennisclubs, door de jaren heen vaste afnemers. Het gaf een fijn gevoel om de sport, zeker in deze coronatijd, te verrassen met deze financi?le hart onder de riem.’