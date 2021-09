Lezing ‘Pelgrimsreize van J.H. van Gent’ door achterachterkleinzoon

De succesvolle serie lezingen in het Jenevermuseum krijgt op zaterdag 4 september een vervolg met een bijzonder verhaal. Historicus David van Gent geeft vanaf 13.00 uur een lezing over zijn betovergrootvader, J.H. van Gent. Tijdens de lezing ‘Pelgrimsreize van J.H. van Gent naar het Heilige Land’ zullen anekdotes over deze Schiedamse brander, zijn pelgrimsreis en over de familie Van Gent centraal staan.

David van Gent werkt aan een proefschrift over de Nederlandse rol bij de totstandkoming van het Suezkanaal. In die periode (1855-1869) overlijdt, op 29 november 1859, zijn betovergrootvader, Joannes Hermanus van Gent te Alexandrië. Tijdens de lezing komen toehoorders onder andere meer te weten over de pelgrimsreis die J.H. van Gent naar het Heilige Land maakte samen met de heren Van Leeuwen en Snickers, de latere bisschop van Haarlem.

Expositie

De lezing is georganiseerd in het kader van de tentoonstelling ‘Begraven Branders, vergeten begraafplaats aan de Vlaardingerdijk/Schiedam’, waar ook J.H. van Gent uiteindelijk zijn rustplaats vond. Deze expositie is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam en de Historische Vereniging Schiedam. Gedurende de looptijd van de expositie (tot 7 november) worden regelmatig lezingen of bijeenkomsten georganiseerd die een relatie hebben met de tentoonstelling. Op 21 augustus hield historicus Leroy Fisscher een succesvolle lezing over ‘De kleine goden van het jeneverrijk’.

Toegangsprijs

Vanwege de coronamaatregelen is er beperkte toegang (maximaal 40 bezoekers) en is aanmelding verplicht via email marco@jenevermuseum.nl . De toegangsprijs voor de lezing op 4 september (aanvang 13.00 uur), een bezoek aan het museum en de branderij is

€ 12,50.

Leden van de Historische Vereniging Schiedam, Vrienden van het Jenevermuseum en houders van een Museumkaart of Rotterdampas hebben gratis toegang ná aanmelding.

Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam is gevestigd aan de Lange Haven 74.

In verband met de coronamaatregelen moeten bezoekers de QR-code van inenting tonen (via mobiele telefoon of een print) of een actuele negatieve Covid-test.