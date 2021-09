Op de Karel Doormanweg in Schiedam heeft een vrachtwagen met oplegger met daarop een flink gevaarte de bewegwijzeringsborden boven de weg geramd. De vrachtwagen werd begeleid door busjes van Convoi exceptionnel. Hoe dit is kunnen misgaan is niet duidelijk. Er is flinke schade ontstaan aan de borden. Het verkeer richting de Vijfsluizen en de A4 moet nu een omweg maken om daar te komen. Foto: FlashPhoto.