Nederlands U23 kampioen op EK: Aaron de Groot beste werper van het toernooi

Team Kingdom of the Netherlands U23, met in de gelederen de Schiedammer Aaron de Groot, heeft op zaterdagavond de finale van het EK U23 in Verona, Italië? gewonnen van Duitsland en sleepte zo voor de tweede keer de Europese titel in deze leeftijdscategorie binnen.

Het Koninkrijksteam versloeg de Duitsers met 7-3 en werd zo ongeslagen Europees Kampioen. In de groepsfase werden achtereen volgens afgerekend met België?, Duitsland en de Oekraïne. De Groot werd zowel tegen België? en Duitsland ingezet op kritieke moment om de voorsprong te verdedigen. De Groot slaagde hier beide keren zonder problemen in, hij pakte tevens in beide wedstrijden de win.

Aaron ‘Win’ de Groot

In de halve finale tegen het Verenigd Koninkrijk werd Aaron de Groot in de 3de slagbeurt wederom door bondscoach Sidney de Jong naar de heuvel gestuurd. Met ??n uit en lopers op het tweede en derde honk moest hij zijn ploeg opnieuw uit de brand helpen. Twee strikeouts op rij maakten een einde aan de Britse dreiging en dat bleek een zeer belangrijk moment in de wedstrijd. In de daarop volgende slagbeurten sloeg het Nederlands team toe, en bouwde de stand uit naar 12-4.

Met Aaron de Groot op de heuvel kwam deze grote voorsprong, 12-4 inmiddels, niet meer in gevaar. De Groot was in 3.1 inning ongenaakbaar. Hij stond slechts twee honklopers toe (1 hit, 1 walk) en gooide 10 (!) keer drie slag. Voor de oplettende lezer: dat waren dus alle nullen die hij maakte deze wedstrijd. Hij pakte en passant zijn derde win van het toernooi in de vierde wedstrijd van het Koninkrijksteam. Aaron de Groot ontving mede door dit sterke optreden en zijn 2 wins in de groepsfase, de trofee voor Beste Werper van het toernooi.

Donderdag 2 september beginnen voor de Groot en zijn team Neptunus, de playoffs van de Nederlandse competitie. Het als eerste geëindigde Neptunus ontvangt als vierde geëindigde Twins uit Oosterhout. De eerste wedstrijd van de best of vijf wordt gespeeld in Rotterdam.