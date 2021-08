Actie ‘Op een lege maag kun je niet leren’

Het aantal huishoudens in Nederland dat voedselhulp krijgt van de voedselbank is gestegen. Achter deze toename zit ook een grote groep kinderen. Het aantal kinderen tot en met 17 jaar die afhankelijk zijn van de voedselbank steeg in 2020 met 9,3% (36.858 kinderen).

Speciaal voor deze kinderen, startte maandag de grote landelijke actie gericht op het ontbijt ‘Op een lege maag kun je niet leren’ in samenwerking met Albert Heijn. Geen enkel kind zou met een lege maag naar school mogen gaan. De actie duurt tot en met 12 september.

Klanten kunnen in 660 winkels van Albert Heijn, verspreid over heel Nederland, ontbijtproducten zoals hagelslag, havermout en cornflakes doneren aan de lokale voedselbanken. De ontbijtproducten zijn speciaal geselecteerd en staan bij elkaar gegroepeerd in de winkel, zodat het makkelijk is voor klanten om de producten uit te zoeken. Alle producten zijn gericht op een voedzaam ontbijt voor gezinnen met kinderen. Op ah.nl/doneren staat de lijst met Albert Heijn winkels die deelnemen aan deze actie met de voedselbank.

‘’Geweldig dat onze vaste en belangrijke partner Albert Heijn zich weer inzet voor de voedselbanken. Deze week zijn alle scholen weer begonnen. Een mooi moment om gezinnen die het moeilijk hebben te helpen met het aanvullen van de voorraadkast. Want op een lege maag kun je niet leren. Het zou dus fantastisch zijn als we deze week veel ontbijtproducten inzamelen voor gezinnen die klant zijn bij de voedselbank!’’, aldus Leo Wijnbelt Bestuursvoorzitter van Voedselbank Nederland. Ook in Schiedam zijn kinderen helaas afhankelijk van voedselhulp. Voedselbank Schiedam steunt samen met haar vrijwilligers deze kinderen en hun gezinnen door wekelijks voedsel te verstrekken uit gedoneerde middelen. In Schiedam kunnen inwoners ook meedoen aan de inzamelingsactie van Albert Heijn. Daarmee is voedselbank Schiedam enorm geholpen. Je vindt de actieproducten bij Albert Heijn in de Hof van Spaland, de Lange Kerkstraat en de Hagastraat.

Albert Heijn en Voedselbanken Nederland werken al jaren nauw samen. Albert Heijn doneert jaarlijks ruim 4,3 miljoen producten aan de voedselbanken en deelt veel kennis en informatie over bijvoorbeeld logistiek en bestelsystemen. Daarnaast stelt Albert Heijn zijn landelijke winkelnetwerk beschikbaar om lokale inzamelingsacties te organiseren.

De doelstelling van de voedselbank is tweeledig: het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen en het voorkomen van verspilling van goed voedsel. Om in aanmerking te komen voor voedsel mag men als alleenstaande, na aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en verzekering, niet meer dan 230 euro per maand overhouden. Voor gezinnen is de norm ruimer. De voedselbank heeft in 2020 ruim 50 miljoen producten uitgedeeld. Het werk wordt gedaan door bijna 13.000 onbetaalde vrijwilligers.