Wereldmuziek met dans in Julianapark: Trots op tiende editie zomerdroom Verueño

Er loopt een vleugje Astor Piazzolla door het muziekfestival Verueño, aanstaand weekend in het Julianapark, want het is het honderdste geboortejaar van de Argentijnse tanguero en bandoneonist en dat wil Verueño duidelijk laten horen afgewisseld met alle andere muziekstijlen die het evenement kenmerken.

Door Kor Kegel

Astor Piazzolla kwam in 1992 te overlijden, maar in zijn muziek leeft hij voort. Behalve honderd jaar Piazzolla heeft Verueño ook een eigen jubileumpje. Het door Suzette Ronteltap en Rob Dijkstra geïnitieerde festival viert zaterdag en zondag zijn tiende editie. Een nulletje minder, niettemin een prestatie, want het wordt al tien jaar mogelijk gemaakt dankzij de inzet van dertig vrijwilligers die zich met alles in de organisatie bezighouden, van opbouw en afbouw tot het bereiden van culinaire hoogstandjes en het ontvangen van muzikanten en publiek.

‘Mijmerend over tien jaar Verueño laten we vele festivaldagen de revue passeren,’ zegt Suzette Ronteltap. ‘We kijken met een gevoel van trots terug. We hebben prachtige muziek, dans, poëzie, film en fotografie naar het park gebracht. Wereldmuziek van Zuid-Amerikaans tot Arabisch, van Afrikaans tot Balkan. Muzikanten die doorgaans op grote podia staan, zagen de charme van Verueño in.’

Na die tien jaar vind je ‘verueño’ nog niet in woordenboeken terug. Het is een door Suzette en Rob bedacht samentreksel van het Spaanse verano en sueño en staat voor ‘zomerse droom’. Het enthousiasme van vrijwilligers, muzikanten en publiek maken Verueño tot een warm geheel.

Onontbeerlijk is de steun van fondsen en de gemeente Schiedam, die als financiële partners inzien dat kwalitatieve kleinschaligheid boven kwantiteit kan staan. Suzette Ronteltap en Rob Dijkstra verheugen zich dus al op volgende edities, terwijl de tiende nog moet plaatsvinden. En die tiende speelt zich zaterdag en zondag af, zaterdag van 18.00 tot 23.30 uur en zondag van 13.30 tot 18.30 uur.