Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam: Voedselbanken en koffie/thee

Als u mijn column geregeld leest, dan weet u dat ik een zwak heb voor de voedselbanken. Blijf het nog steeds raar vinden dat dit in 2021 in een Westers land nog nodig is, maar de waarheid is jammer genoeg anders, sterker nog: zij zijn nu nog harder nodig.

Als ik in de tv-commercial zie dat er dit jaar, weer een deal is gesloten met DE, die de punten, die u en ik zo achteloos in een laatje hebben liggen, weer omruilen voor koffie.

Koffie? Dit is toch een van de levensbehoefte van de mensen? Helaas nee, de dagelijkse boodschappen zijn noodzakelijk en koffie/thee is luxe. Het is een zeldzaamheid dat er koffie in de pakketten zit. Maar daar kunnen wij iets aan veranderen, duik in dat laatje wat toch opgeruimd moet worden en nu maakt u daar gewoon tijd voor en zoek die punten op, bundel ze (het liefst) maar ook los zijn ze welkom en lever ze in bij de voedselbank.

Drinkt u geen koffie of thee van DE? Geen nood hoor. Als ik op de website van de voedselbank Schiedam kijk, zie ik nog meer acties:

Het maken van de voedselbankkratten kost best wel veel geld en u kunt een krat adopteren. Voor 15,- per jaar adopteert u een krat en er zijn veel kratten nodig. Dit doet u door het geld te storten op NL16INGB0006 5082 38 t.n.v. Stichting Voedselbank in Schiedam onder vermelding van ‘adopteer een krat”. Meer dan 1 krat mag natuurlijk ook (smile)

Ik word nog veel wijzer (triester) als ik de site bekijk, onder het kopje ‘op een lege maag kun je niet leren’ zie ik de volgende actie:

Op 4 september mogen we weer voedsel inzamelen bij de AH in het Hof van Spaland en in de Lange Kerkstraat en op 11 september bij de AH in de Hagastraat/Groenelaan. Dat kinderen met een lege maag naar school gaan is voor mij niet te bevatten, maar helaas het is nog steeds waar. Met deze actie gaan ze het probleem onder de aandacht brengen en kan door deze inzameling weer extra artikelen worden toegevoegd aan de standaardkratten.

Voedselbanken in heel Nederland worden geleid door alleen vrijwilligers, mensen die klaar staan voor anderen, waar vind je dit?

Kortom er is veel werk te doen: onder het genot van een ‘bakkie”: ga ik mijn laadje uitmesten en de punten verzamelen, bundelen en in een enveloppe stoppen en bij de voedselbanken afgeven, maak een overschrijving voor mijn adoptatie voor een krat en terwijl ik aan mijn hete koffie slurp, is het net of dit bakkie veel lekkerder smaakt. Probeer u het ook eens uit! Tot een volgende keer

Joke Ballijns.