S’loep vaart op maat en naar smaak: Verwennerij langs de route

Op de valreep van een matige zomer is een (culinair) vaartochtje met S’loep een heerlijk uitje. Len en Henk van S’loep doen desgewenst horeca langs de vaarroute door de Schiedamse binnenwateren aan om proviand in te slaan.

door Els Neijts

Het wordt desnoods aan een touw de boot in gehesen. De samenwerking loopt soepel. Len: ‘We gunnen elkaar hier het licht in de ogen!’ Len Steenhoek en Henk van der Hoek zetten hun S’loep sinds het voorjaar van 2020 als hobby in de vaart. Nog voor Corona gingen ze al de samenwerking aan met verschillende horecagelegenheden, waardoor ze tijdens hun rondvaarten ook ontbijt, lunch, hapjes, high tea en zelfs hele maaltijden kunnen bieden. ‘Lekker met je bord op schoot”. Enkele deelnemers zijn Vlaamsch Broodhuys, Korenbeurs, Cesant, Lunchcafé De Beurs en Post Schiedam. Op de site kun je alle deelnemers, arrangementen, opstapplekken en een coronaverklaring vinden.

Onderweg is het vriendelijkheid troef. Iedereen groet iedereen! En behalve dat varen heel ontspannend werkt, is varen met S’loep ook nog eens leerzaam. Zelfs voor geboren en getogen Schiedammers. Hoewel Len en Henk allebei nog een baan hebben in het welzijnswerk, varen ze ieder vrij moment. Gastvrouw Len: ‘Ik ben dol op alle levendigheid op en aan het water. En vanuit Schiedam kun je over water alle kanten op!’ Henk voelt zich als schipper van S’loep niet minder als een vis in het water. Hij stamt dan ook uit een scheepvaart- en scheepsbouw-geslacht. ‘Ik woon nu 25 jaar in Schiedam en verbaas me nog dagelijks over alle verborgen schatten van de historische binnenstad.’’

Anekdote

Je kunt dan ook niet langs een historische plek komen, of Henk heeft wel een anekdote paraat. Zoals over de Schiedamse familie Nolet. Oorspronkelijk bekend van de jenever, maar tegenwoordig ook heel populair in de States om hun wodka en gin. ‘De familie Nolet heeft veel panden die ze eerder van de hand hadden gedaan weer terug gekocht om op te knappen’’, wijst Henk. ‘’Daarmee blijft veel Schiedamse historie bewaard.’

Schiedam wint met grote sprongen aan populariteit. Niet alleen bij toeristen, ook bij bekende Nederlanders. Zoals Maarten Van Rossum die er eerder met broer en zus een aflevering van het tv programma ‘Hier zijn de Van Rossems’ opnam. Ook veel woningzoekenden wijken uit naar Schiedam, omdat de huizenprijzen nog redelijk genoemd mogen worden. Henk wijst vanaf het water aan waar pandeigenaren en ontwikkelaars op de mooiste plekken woonprojecten ontwikkelen. Vaak in oude, eerder verwaarloosde, of zelfs historische panden. ‘’Die woonplekken worden niet echt goedkoop”, waarschuwt hij voor al teveel optimisme. ‘’Wie hier al eerder iets huurde of kocht is ook in Schiedam nu spekkoper!’

Rondvaarten

Voor een onvergetelijke tocht door de oude havens van Schiedam kun je een eigen rondvaart en arrangement kiezen. Wie door wil varen naar bijvoorbeeld Delft, Overschie of Rotterdam is (lekker) langer onderweg. Ook omdat de vele bruggen en een aantal sluizen worden bediend door brug- en sluiswachters. Tijdens zo’n begeleide vaart, fietsen de brugwachters een stuk mee.

Kijk voor meer informatie op: sloepschiedam.nl/rondvaarten.