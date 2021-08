Loopeenden onder toezicht aan de wandel

‘Sinds vorige week zie ik steeds een groepje loopeenden in een Schiedams weilandje”, liet Paul Meuldijk weten. ‘Het is een moedereend met acht jongen! Een hartstikke leuk gezicht natuurlijk, maar ik ben bang dat deze eenden het niet gaan redden. Zijn ze misschien in verband met vakantie gedumpt?”, vroeg hij zich bezorgd af.

Fransje Schroeders liet de redactie weten dat niemand zich zorgen hoeft te maken over de loopeenden in Schiedam. ‘’Ze zijn zeker niet gedumpt in verband met vakantie maar nu toch echt de vijver in de tuin van de eigenaar ontgroeid en( onder toezicht) op avontuur in sloot en in de weilanden. Iedere dag komen ze bij mij in de tuin eten: eendenvoer wel te verstaan en geen brood. De eigenaar neemt de eenden binnenkort mee naar zijn nieuwe huis dat omsloten wordt door water.’’ Dus voordat de eendjes verhuizen kunnen Schiedammers er nog even van genieten.