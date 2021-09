Stadscocon in Schiedam wegens succes verlengd

Voor iedereen die nog niet is geweest, goed nieuws: de Stadscocon van kunstenaar Florentijn Hofman in de Sint Janskerk in Schiedam is nog tot en met zondag 26 september 2021 open, twee weken langer dan gepland.

Het Stedelijk Museum Schiedam heeft de tentoonstelling met het opblaasbare kunstwerk wegens succes verlengd. ‘Veel tijdsloten waren vol; nu gunnen we iedereen die geen ticket kon bemachtigen alsnog de kans om te kijken”, zegt museumdirecteur Anne de Haij. Bezoekers kunnen een gratis kaartje reserveren via de website van het museum. Voor de kerk waar je het kunstwerk als een soort groen ruimteschip ziet liggen, heb je geen ticket nodig. De Stadscocon is een samenwerking met de Stichting Sint Janskerk.

Opblaasbaar kunstwerk

Florentijn Hofman raakte bekend met zijn opgeblazen Badeend die in Azi? miljoenen bezoekers op de been bracht. In Schiedam kunnen bezoekers nu voor het eerst ?n zo’n opblaasbaar kunstwerk. Het is gemaakt van spinnaker zeil, kent een lengte van 26 meter en is bijna tien meter hoog en breed. Bij het kunstwerk hoort muziek die tijdens je bezoek is te horen. Er zijn rustige klanken, soms stilte en af en toe een heftiger passage. Hofman schreef de soundscape samen met componist Jasper le Clercq. Arjen Leistra, stadsorganist, voert het uit.

Verhalen

De titel Stadscocon knipoogt naar het werk waar Hofman bekend mee is: opgeblazen dieren. In de natuur is de cocon een wonderlijk spinsel, waar een rups in een vlinder transformeert. In Hofmans kunstwerk kun je cocoonen, je samen ontspannen. De groene kleur verwijst naar religie en overleven. Toch kun je dat alles ook naast je neerleggen. Hofman: ‘Mij interesseert ook iets anders: wat zien en denken mensen als ze erin zijn geweest? Welke verhalen komen er los?’

Dit wil je weten

De Stadscocon en de Sint Janskerk zijn t/m 26 september 2021 open van dinsdag t/m zaterdag tussen 11.00 - 17.00 uur en op zondag tussen 12.00 - 17.00 uur, maandag gesloten. Vanwege de beperkte ruimte is een gratis kaartje voor de Stadscocon verplicht; de kerk kun je zo binnenlopen.