Gezamenlijk groen plein voor scholen in de Woudhoek

In de Woudhoek wordt de laatste hand gelegd aan het realiseren van een gezamenlijk, groot, groen speelplein voor de leerlingen van de Violier en de Vlinder. Op 15 juli is door de schoolkinderraad de aftrap gegeven voor het project.

Sindsdien wordt hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van het gezamenlijke plein. Met nog een paar dagen te gaan voordat het nieuwe schooljaar begint, is het nog even hard doorwerken. De laatste stoeptegels worden inmiddels gelegd.

De gemeente Schiedam laat in een persbericht weten ieder initiatief voor vergroening van de omgeving toe te juichen en stimuleert met de subsidie ‘Schiedam Waterklaar’ het vergroenen van de omgeving. Omdat beide scholen naast elkaar staan zijn de handen in elkaar geslagen en is samen met de kinderopvang en gemeente gezocht naar een manier om de wijk voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken. Wijkbewoners hebben via het wijkbudget bijgedragen aan de kosten voor aanleg van het gezamenlijke schoolplein. De kritische inspectie zal snel volgen, zodra de kinderen na de zomervakantie weer naar school mogen.