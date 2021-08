Iets om naar uit te kijken: het Dickens Festijn in Schiedam

Schiedam heeft natuurlijk het perfecte decor voor een Dickens Festijn. Dat is in 2019 wel gebleken toen de eerste Schiedamse editie van dit festijn werd georganiseerd door Stichting Triple C (Care, Cure en Culture).

Dit jaar is het spannend voor de drie dames van het Triple C bestuur, Anette, Marijn en Jenneke; ‘Gaan we het doen of gaan we het niet doen? Na lang denken, verzinnen, overleggen over het hoe en wat in deze barre corona tijden hebben we een besluit genomen. Het blijven lastige tijden maar wij denken graag in mogelijkheden in plaats van in moeilijkheden dus we gaan ervoor”, laten ze weten. ‘We nemen de gok en gaan een start maken om het Dickens Festijn Schiedam 2021 te organiseren, onder voorbehoud van de Gemeentelijke vergunningen en de dan geldende corona- / RIVM-maatregelen.’

Wat staat Schiedam te wachten als de omstandigheden het toelaten? ‘Voor, door en met Schiedammers willen we er op zaterdag 18 en zondag 19 december 2021 weer een mooi feestje van maken. De bedoeling is om de historische Dam, de Vlaardingerstraat en een stukje Lange Haven tot de Vismarkt om te toveren in een gezellige kerstsfeer in de Dickensstijl. De kracht van Stichting Triple C is om de verbinding te zoeken met allerlei partijen. ‘Samen met vrijwilligers, figuranten en acteurs, zangkoren, senioren & junioren, zorginstellingen, marktkooplui, winkeliers, ondernemers en uiteraard bezoekers van alle leeftijden.’

Stichting Triple C wil benadrukken dat het Festijn alleen door kan gaan als de benodigde gemeentelijke vergunningen verkregen worden en de corona- en RIVM-maatregelen het toelaten. Stichting Triple C is er niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor als het Festijn niet door kan gaan.

Dickens sfeer

‘Zet deze dagen alvast in de agenda”, is het advies van de stichting, zaterdag 18 en zondag 19 december 2021 van 11:00 tot 18:00 uur. De stichting laat weten dat de informatie en programmering snel zal volgen op de website https://stichtingtriplec.nl/dickens-festijn-2021-schiedam. Hier kan men ook inschrijven als vrijwilliger, figurant of voor de kerstmarkt. ‘Houd voor het laatste nieuws ook onze facebookpagina in de gaten. Om inspiratie op te doen en in de Dickens sfeer te komen bekijk de foto’s of bekijk een terugblik via onze site https://stichtingtriplec.nl/dickens-festijn-2021-schiedam/2019-dickens-festijn-schiedam.’