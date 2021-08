Tom Bakker fotografeerde een mooi stukje Schiedam in zwart-wit. De Korte Haven. Deze foto sprong er bij de inzendingen voor ‘Mooi Schiedam in beeld’ wel tussenuit. Daarom hebben we deze foto uitgelicht. Ook een bijzondere foto gemaakt, mail deze naar de redactie van het Nieuwe Stadsblad: redactie.ns@uitgeverijwestmedia.nl.