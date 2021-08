Boekbespreking: Jonge vrouw in blauw bij avondlicht

Iedere week wordt er een recent verschenen boek besproken door boekhandel Post Scriptum in winkelcentrum Spaland in Schiedam-Noord. Uit de grote stapel boeken die elke week verschijnt, kiezen de medewerkers de interessantste, mooiste of meest ontroerende romans, thrillers of kinderboeken. Vandaag is het boek van de week gelezen door Julia van Weijen.

Er was al een recensent die schreef dat dit een boek is dat voort mag blijven duren: je wilt gewoon bl?jven doorlezen! Hoofdpersoon is de 27-jarige Hannah. Ze weet niet wat ze met haar leven aan moet, is eeuwig student en heeft een ingewikkelde relatie met haar promotor aan de universiteit. Alles verandert wanneer ze een brief ontvangt uit Isra?l waarin staat dat zij als erfgename mogelijk rechthebbende is op een aantal kostbare, in de oorlog geroofde kunstwerken. Zij moet daarvoor in gesprek met haar eigenzinnige grootmoeder die nauwelijks geneigd lijkt haar te willen helpen. Inmiddels lezen we ook wat zich in de jaren voor en tijdens de oorlog heeft afgespeeld. Een boeiende en tragische familiegeschiedenis die de obsessieve terughoudendheid van haar grootmoeder verklaart.

De kracht van dit boek zit in de lichte toon, zonder dat die ten koste gaat van de diepgang. Hilarisch is de rol van een streberige collegastudent die volledig geobsedeerd is door alles wat joods en/of Nazi is, en Hannah tegen haar zin zijn hulp opdringt. Ook de vele andere karakters in het boek worden goed uitgewerkt en komen overtuigend tot leven. Een mooie schets wordt gegeven van hoe de nazitijd in Duitsland werd beleefd. Wie waren goed, wie waren fout? Duidelijk wordt maar weer dat die grens niet altijd even makkelijk te trekken valt.

Cijfer: 10-