Het Schiedam van Kor Kegel

Los van elkaar brengen Stichting Westvest90 en ‘t Huis te Poort mooie concerten in de Westvestkerk en de Oud-katholieke kerk op de Dam. Enthousiaste muziekliefhebbers halen bijzondere musici naar Schiedam. Toen de lokale dagbladpers vijftig jaar geleden nog flinke concurrentie kende, zouden verschillende muziekrecensenten uitgerukt zijn om er lovenswaardige artikelen over te schrijven. Tegenwoordig mogen organisatoren van evenementen, concerten en theater blij zijn als er tenminste een aardige aankondiging in de media verschijnt.

Frank Tome?, de onvolprezen organisator van het Zomerterras in Vlaardingen door de jaren heen, zei in 2001 tegen me dat een terugblik in de krant van maandag nooit meer opleverde dan een foto met een bijschrift hoe gezellig het was en dat het gelukkig heel zonnig was geweest. Een professionele recensie van alles wat er te zien was geweest zat er nimmer meer in. En waarom zou je dan de krant nog lezen, als er alleen maar in staat wat iedereen zelf heeft kunnen aanschouwen?

Eigenlijk is de recensie een ondergeschoven kindje geworden in de muziek- en theaterjournalistiek. Hooguit de landelijke media hebben nog een muziek- of theatercriticus. Dat heeft uiteraard te maken met het kostenplaatje, maar ook met het simpele feit dat als bijvoorbeeld Youp van ‘t Hek naar Theater aan de Schie komt, er al zo veel over zijn voorstelling geschreven is, dat een lokale reporter niet veel meer toe te voegen heeft dan dat het coronapubliek in Schiedam zo snotterde.

Geen recensies meer. Maar laat ik dan tenminste met een opwarmertje komen. Vooraf mag bepaald de aandacht worden gevestigd op het bijzondere concert dat zondagmiddag in de Westvestkerk te beluisteren zal zijn. Westvest90 en ‘t Huis te Poort hebben de organisatie gezamenlijk op zich genomen. ‘De blues van Kattenburg’ is een kleinschalige muziektheatervoorstelling, die invoelbaar maakt hoe in oorlogstijd jonge musici barstensvol talent de mooiste composities schreven, dwars tegen de dreiging van terreur en discriminatie in.

Dick Kattenburg, in 1944 op 24-jarige leeftijd omgekomen in Auschwitz, schreef dertig composities die pas in 2004 werden ontdekt in een doos ergens op zolder. Dick Kattenburg had onder anderen les gekregen van Leo Smit, eveneens een slachtoffer van de Holocaust, op 42-jarige leeftijd gedood in Sobib?r. Waar Dick be?nvloed was door jazz, swing en George Gershwin en Leo zeer onder de indruk was van Maurice Ravel en Igor Stravinsky, is het veel later opgerichte Leo Smit Ensemble in staat een gevarieerd en geregeld ontroerend programma neer te zetten, waarin we ook nog een aubade horen die Marius Flothuis (1914-2001) schreef in Kamp Vught; daarna zou Marius ook Sachsenhausen overleven.

Het Leo Smit Ensemble bestaat uit wisselende musici rond fluitiste Eleonore Pameijer. Ze hebben ervaring in het spelen van onbekende muziek. Acteur Harpert Michielsen en pianist Tobias Borsboom brengen het verhaal met Eleonore in de Westvestkerk onder regie van Tonje Langeveld. Aanvang 16.00 uur aan de Westvest 90, entree kost tien euro voor wat een uur lang een van de mooiste voorstellingen dit jaar in Schiedam zou kunnen worden.

Je zou er veel meer van willen weten en horen.