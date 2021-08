Op donderdag 10 september is het concert ‘In de ban van… Schubert’ bij de wonen aan de Westvest. Het is een bloemlezing van de beroemdste liederen van Schubert op teksten van Goethe.

Ontdek Schubert-liederen in een bijzondere bewerking voor stem en klein orkest. Bariton Maarten Koningsberger heeft jonge zangers ingewijd in de kunst van het lied. De luisteraar hoort een bijzonder liedrecital waar bariton Vincent Kusters, sopraan Elenora Hu ?n Maarten Koningsberger zullen zingen.

Franz Schubert schreef veel van zijn bekendste liederen op teksten van de dichter Johann Wolfgang von Goethe. Elf van de meest bekende liederen, oorspronkelijk voor piano en stem, zijn samengebracht in dit programma. De arrangementen van Intercontinental Ensemble voegen een symfonische laag toe aan onder andere Erlk?nig, Wandrers Nachtlied en Gretchen am Spinnrade. Het concert wordt afgesloten met de 8e symfonie van Schubert ‘Unvollendete’.

Ensemble

Het Intercontinental Ensemble is een negenkoppig ensemble, bestaande uit vier strijkers en vijf blazers. Het ensemble werd in 2012 in Amsterdam opgericht. Hun leden komen van verschillende continenten en landen zoals Mexico, Spanje, Portugal, Tsjechi?, Luxemburg en Nederland. Naast de uitvoering van origineel nonet- repertoire richt het zich op het maken en spelen van zelfgemaakte arrangementen. Hierdoor blazen zij bekende werken nieuw leven in en brengen die naar de podia, waar dit vooraf niet mogelijk was. In september 2018 bracht het ensemble hun debuut-cd uit bij het label TRPTK met daarop uitvoeringen van bewerkingen van grote symfonie?n. Te beluisteren zijn: Elenora Hu sopraan, Vincent Kusters bariton, Maarten Koningsberger bariton en het intercontinental Ensemble.

Informatie

Donderdag 10 september, aanvang 20.15 uur. Westvest90 in Schiedam. Kaarten online: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schubert-goethelieder-in-schiedam-167282266763. Concert duurt ca. 60 minuten zonder pauze.