Luizenmoeder De Film bij Wenneker Cinema

Van 26 augustus tot en met 1 september zijn de volgende films te zien in Wenneker Cinema: Jazz on a Summer’s Day, Luizenmoeder De Film en Minari.

Jazz on a Summer’s Day

Regie: Bert Stern

1958: Newport, Rhode Island is het zomerse decor voor het jaarlijkse jazzfestival in dit kleine stadje aan de oostkust van de Verenigde Staten. Behalve een registratie van de optredens van muzikale grootheden als Louis Armstrong, Thelonious Monk, Mahalia Jackson en Chuck Berry, schetst Jazz on a Summer’s Day ook een pakkend tijdsbeeld van de stijlvolle Amerikaanse fifties. Regisseur en gelouterd fotograaf Bert Stern bracht niet alleen op intieme wijze de artiesten en hun muziek in beeld, maar filmde met dezelfde passie de bezoekers, de omgeving en toevallige passanten. Jazz on a Summer’s Day is een sfeervol muzikaal verslag van een zomerse dag in lang vervlogen tijden, volledig gerestaureerd in 4K.

Luizenmoeder – De Film

Met: Ilse Warringa, Jennifer Hoffman, Leny Breederveld, Bianca Krijgsman, Beppie Melissen

Hallo allemaal, wat fijn dat je er weer bent … Juf Ank en de andere welbekende gezichten van basisschool De Klimop zijn terug in hun eerste bioscoopfilm! Na het wegvallen van directeur Anton proberen Ank en haar collega’s de school weer op de rails te krijgen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Er is onderbezetting, de corona-crisis heeft alles op scherp gezet en de ouders zijn nog veeleisender dan voorheen. Met een groot themafeest voor de deur komen alle onderhuidse spanningen bovendrijven. Een nieuwe interim-directeur lijkt wat lucht te geven, maar zijn diens verregaande plannen voor digitalisering wel het beste voor de leerlingen? Wanneer de kinderen in opstand komen, bloeit er onverwacht ook nog een nieuwe liefde op. Een film vol humoristische- en herkenbare situaties op- en rondom het schoolplein van Nederlands bekendste basisschool.

Minari

Regie: Lee Isaac Chung

Met: Steven Yeun, Yeri Han

Het Koreaanse gezin Yi besluit het stadse leven in te ruilen voor het landelijke Arkansas om daar hun ‘American dream’ waar te maken. Jacob hoopt dat een boerderij zijn gezin aan een beter leven zal helpen, maar de nieuwe omgeving brengt flink wat uitdagingen met zich mee. Financieel gaat het ze niet voor de wind en de hartafwijking van hun zoon David, houdt de familie constant op hun hoede. Toch proberen ze samen een weg te vinden in het boerenleven. Maar als grootmoeder onverwachts bij ze intrekt, wordt het gezin pas echt op de proef gesteld.

Wenneker Cinema is gevestigd in het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2, 3111 PT in Schiedam.