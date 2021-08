Koeien met zeebenen

‘Vanaf het eerste moment dat plannen rondom een drijvende boerderij in de Merwehaven bekend werden gemaakt ontstonden de discussies omtrent het welzijn van de koeien. De discussies bereikte zelfs onze oosterburen waar het ‘Deutsches TierschutzbUro’ opriep tot een boycot van de eerste drijvende boerderij ter wereld nadat voor de tweede keer een koe in de haven belande na een misstap op de loopplank. Of er reden voor bezorgdheid met betrekking tot het welzijn van de gevlekte beestjes is, kon iedereen met eigen ogen bekijken tijdens de eerste Floating Market, vorige week zondag op het terrein van de Floating Farm aan de Gustoweg.

Op het drijvende gedeelte na, ziet de drijvende boerderij eruit als een moderne melkveehouderij zoals deze op het platteland te vinden is. Op de Floating Farm wordt gewerkt volgens het principe ‘circulair boeren’, waarbij een groot gedeelte van het voedsel voor de koeien bestaat uit organische reststromen afkomstig van ondernemingen uit de stad zoals: bierbostel van een aantal Rotterdamse brouwerijen, zemelen van Schiedamse molens, gras van sportvelden en aardappelschillen van een lokale verwerker. Van mest die de ‘meiden’ produceren wordt mestkorrels gemaakt die weer worden uitgestrooid op dezelfde sportvelden waar het gemaaide gras vandaan komt, waaronder de Kuip. Bijna alles wat erin komt, gaat er dus via een andere vorm uit, duurzamer kan het bijna niet!

Zeebenen

Inmiddels zijn er de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om een nieuwe duik in het water te voorkomen, hebben de koeien zeebenen ontwikkeld en lijken zij zich thuis te voelen op de ponton. Ondanks alle kritiek ‘boert’ de boerderij verrassend goed, eigen producten vinden gretig aftrek op culinaire markten en gespecialiseerde winkels, en natuurlijk op de Floating Farm. Op de Floating Market, die ondanks het slechte weer druk werd bezocht door menige koeienknuffelaar, werd uitsluitend samengewerkt met ondernemers die dezelfde duurzaamheid als de Floating Farm hoog in het vaandel hebben staan.’

Kijk voor meer informatie op: https://floatingfarm.nl/