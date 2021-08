Tiny Mous schrijft encyclopedie over vijftig jaar Van Stigt Thans

Hij bladert door het boek. Het valt gelijk op dat er heel veel diagrammen in staan van dampartijen. Maar zou je in een historisch naslagwerk over een damclub anders verwachten?

Door Kor Kegel

Die damclub is Van Stigt Thans, ooit begonnen als Damclub Schiedam. Vijftig jaar geleden werd Tiny Mous er lid van en toen al was het in de regio een sterke club. Sinds Jan van Stigt Thans de club in 2001 ging sponsoren en vermaarde dammers als Anatoli Gantvarg en Rob Clerc het eerste team kwamen versterken, speelt Van Stigt Thans op topniveau.

Naast de voormalig viervoudig wereldkampioen Gantvarg en voormalig meervoudig Nederlands kampioen Clerc is Schiedammer Ron Heusdens, oud-Nederlands kampioen, de derde internationaal grootmeester van VST. Deze afkorting wordt in competitieverband wel gebruikt, maar Tiny Mous zegt dat de leden zelf spreken van Van Stigt Thans. De uitspraak is met drie lettergrepen niets langer dan de afkorting en het doet recht aan de sponsor.

‘Het zegt alles over het clubgevoel dat Rob Clerc en Anatoli Gantvarg nog steeds, al meer dan twintig jaar, bij ons spelen”, zegt Tiny Mous. ‘We hebben een stabiele club met trouwe leden. Dat zie je niet zo vaak bij gesponsorde clubs. Vaak gaat het dan meer om het geld.’

Tiny Mous leerde als kind thuis dammen. Hij speelde veel met zijn broer Leo. Op een keer kwam hun zus Ria thuis met een vriend, Peter Lansbergen. Deze was lid en destijds kampioen van Damclub Schiedam en was blij verrast dat hij de broers van zijn vriendin zag dammen. Hij maakte ze enthousiast om ook lid te worden. Dat was in 1971. Tiny werkte in zijn beginjaren bij de RDM in Rotterdam en vervolgde zijn carri?re als administrateur en later als controller, inkoopleider en kwaliteitsmanager bij de glasfabriek (O-I). In zijn vrijetijd werd hij een verwoed verzamelaar van clubgegevens en wedstrijdverslagen, vooral van zijn eigen damclub. Een paar jaar geleden kwam bij hem het plan op om er een boek van te maken. Zijn streven was om het uit te brengen op het moment dat hij een halve eeuw lid zou zijn; dat valt samen met het 90-jarig bestaan van de damclub in september. Aanstaande vrijdagavond wordt het gepresenteerd in het speellokaal van de Damclub op het Nijhoffplein 117, waar de dammers altijd op vrijdagavond bijeenkomen (al waren er tijdens de coronacrisis niet veel samenkomsten).

Dikke pil

Het is een encyclopedisch aandoende dikke pil geworden. Zelf noemt Tiny Mous het de ‘encyclopedie’ van het Schiedamse dammen. Het boek meldt alle kampioenen sinds 1931 en van elk seizoen vanaf 1971 de scores, de partijen, het competitieverloop en de eindlijsten. Hij sprokkelde info uit alle clubbladen die van 1967 tot 2004 verschenen en na die datum vooral van het internet en de eigen damclubsite (www.damclub.nl). Van elk jaar heeft Tiny Mous vier partijen uitgelicht die hij zelf speelde, met een verklarende analyse. Voor de liefhebber is het een standaardwerk waar je vele weken, maanden plezier van kunt hebben.

Tussendoor vertelt Tiny Mous over het wel en wee van de club, aangevuld met persoonlijke herinneringen, en hij heeft vijftig gerenommeerde leden uitgelicht en geportretteerd. Wat begon als een manier om de verzamelde paperassen over de club te bundelen, groeide uit tot een omvangrijk boek van driehonderd pagina’s.

Variatie

Binnenkort legt Frits Luteijn het voorzitterschap van Van Stigt Thans neer. Het bestuur heeft Tiny Mous gevraagd om hem op te volgen. Tiny was twee keer eerder al voorzitter, in de periode 1983-1987 en ook in de periode 1999-2005 toen Jan van Stigt Thans met zijn assurantiekantoor als enorm liefhebber de club begon te sponsoren. Wat Tiny statistisch heel mooi heeft aangegeven in zijn boek, is de gestage stijging van de gemiddelde leeftijd van de leden door de jaren heen. De gemiddelde leeftijd gaat naar richting de zestig jaar en verjonging van het ledenbestand zou zeker welkom zijn. ‘De jeugd gamet liever op de computer, maar dammen kan best weer een hippe sport worden, maar,’ zegt Tiny, ‘dat ontdek je pas door het te doen.’ Elke partij is anders. In een turbo-database bevinden zich honderdduizenden dampartijen en niet ??n is hetzelfde. Een uitdaging voor getalenteerde jongeren om eindeloos te vari?ren.

Het boek is te koop voor 35 euro exclusief verzendkosten, maar Tiny financiert het grotendeels zelf en zou extra bijdragen op prijs stellen om de drukkosten te dekken. Op www.damclub.nl staat meer informatie.