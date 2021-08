Expo Gezichtsveld: Verschillende manieren van kijken naar onze omgeving

‘Het maakt niet uit wie we zijn, waar we zijn, hoe anders we zijn… we zijn dezelfden’. Een diep filosofische gedachte, waarmee Zhanghong Liao haar zestien portretten voor de thans lopende expositie van Stichting KunstWerkt verklaart.

Door Kor Kegel

Mensen komen uit dezelfde bron: je ziet het denkbeeld in de grote religies en levensbeschouwingen terug, in verschillende bewoordingen, maar toch. In de expositie ‘Gezichtsveld’ laten eenentwintig beeldend kunstenaars zien hoe zij naar hun omgeving kijken. Ze geven hun idee erover creatief vorm, wetend dat de omgeving hetzelfde met ons doet. De omgeving bepaalt vaak wat mogelijk is. Onze inspiratie komt er vaak vandaan. Het motto van de expositie is dan ook: ‘We maken onze wereld naar wie we zijn. De wereld maakt ons wie we zijn.’

Gelaagdheid

Andie Wieringa heeft ‘gezichtsveld’ als volgt geïnterpreteerd: ze heeft door het raam van haar woning gekeken en ziet een zekere gelaagdheid. Dat heeft ze met mixed media in beeld gebracht: haar tuin is geschilderd, en wat er voor het raam op de vensterbank staat heeft ze als eerste laag erop geborduurd. Ze maakte gebruik van een gevonden voorwerp, een pastabak met gaas, die ze als het ware tot een raam op zich maakt. Zo komen binnenkant en buitenkant tezamen.

Wereldbeeld

Op verzoek van curator Gerrit Bruins vatten de kunstenaars hun wereldbeeld samen in de context van bos, polder of stad. Yvon Koopman heeft bij het thema ‘stad’ een foto van een drone ingelijst in een vliegtuigraampje. Je ziet de daken van de stad van bovenaf. Dat inspireerde haar vervolgens tot daakjes van groot hoefblad die de polder verbeelden.

Inge Hoefnagel heeft een bandenspoor ingegoten met gips en de portretten van Zhanhong Liao zijn de mensen in de stad; tezamen zijn ze een gebouw op zichzelf. Mirjam Boomert gebruikte voor de groepstentoonstelling haar gedicht ‘De taal ligt op straat’, dat een beeld geeft van een stad bij nacht in de regen. Ze had al langer aan het gedicht gewerkt en voltooide het speciaal voor de expositie. Ze probeerde of het ritme van het gedicht zoals ze dat in haar hoofd heeft ook op muziek uit te voeren was en ze vond er een passende backing track bij. Poëzie en muziek als uitingsvormen van beeldende kunst.

De exposerende kunstenaars komen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en uit Rotterdam, Delft en Den Bosch. De meesten exposeren vaker bij KunstWerkt. Het zijn Judith Aardse, Karin van As, Marita Beukers, Mirjam Boomert, Ilona Bruins, Gerrit Bruins, Pim van Halem, willem van hest, Aldo Hoeben, Inge Hoefnagel, Carine Hooykaas, Friedie Kloen, Yvon Koopman, Ton Krijnen, Zhanhong Liao, Magriet Mostert, Jolanda Peeters, Frances Raboen, Pauline Tonkens, Rob van der Ven en Andie Wieringa

Dit weekend

Aanstaande zondag om 15.30 uur is de finissage van de expositie ‘Gezichtsveld’ met het traditionele kunstenaarsgesprek onder leiding van Cilia Batenburg. De expositie is vrijdag, zaterdag en zondag nog te zien van 13.00 tot 17.00 uur in Ruimte in Beweging aan de Boterstraat 81.