Als gevolg van een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen is maandagmiddag de D-buis van de Beneluxtunnel tijdelijk afgesloten geweest. Dit is de linker tunnelbuis van Europoort richting Schiedam / Vlaardingen. De materi?le schade aan zowel auto als vrachtwagen is aanzienlijk. Ambulancepersoneel heeft ter plaatse een man nagekeken. Een bergingsbedrijf is gekomen om de auto weg te slepen.