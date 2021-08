Aaron in EK selectie

De 22-jarige pitcher, studeert en speelt college honkbal in de Verenigde Staten voor Park University in Arizona. In de zomer komt De Groot uit voor hoofdklasser Curaçao Neptunus in Rotterdam. Aaron de Groot is begonnen met honkballen bij SV & HV Schiedam.

Van 24 tot en met 28 augustus speelt Team Kingdom of the Netherlands U23 het Europees Kampioenschap in Verona, Italië. Op het EK, waar acht landen aan deelnemen, is het Koninkrijksteam ingedeeld in Groep B met België, Duitsland en Oekraïne. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de halve finale en de twee finalisten plaatsen zich voor het WK U23 van volgend jaar. Groep A bestaat Frankrijk, Italië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.