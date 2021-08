Jan en Lya gaan wat anders doen

Door Kor Kegel

Tweemaal eerder zou ‘t Stadserf te koop komen, maar bedachten Jan en Lya zich. Ze houden van hun werk, ze houden van hun klanten. Nu ze wel hebben doorgezet, is dat met gemengde gevoelens. ‘Ik heb er echt pijn in mijn donder van”, zegt Jan. Toch is er ook opluchting. ‘Ik sta nu 45 jaar in de horeca en samen met Lya hebben we ‘t Stadserf 27 jaar gedaan. Een prachttijd. Maar het is welletjes geweest.’

Jan Leermakers komt uit een horecafamilie. Hij werkte eerst bij zijn vader die op 1 april 1972 café De Unie voortzette. Na diens overlijden in 1984 gingen de kinderen Frans, Anette en Jan door, maar Jan en Anette verlegden hun koers. Jan werkte bij Tenniscentrum Vlaardingen en daarna begon hij café ‘t Fust aan de Buitenhavenweg (toen achter ‘t Sterretje) en café Proosje op de kop van de Hoogstraat. In 1994 begon hij met Lya ‘t Stadserf aan de Broersvest 129a. Zijn zus Anette heeft met John Kooij café Kennis aan de Vlaardingerstraat. Inmiddels geniet Frans met Truus alweer enige tijd van zijn pensioen. ‘Pa is maar 63 jaar geworden”, zegt Jan. ‘Hij heeft dat allemaal niet mee mogen maken. We hebben het er vaak over gehad dat we niet in het harnas willen sterven, maar ook nog andere leuke dingen willen doen. We zien de laatste tijd veel leeftijdgenoten het loodje leggen.’

Zelf wordt hij in maart 65. Lya is 57 en moet nog wel een poosje werken, maar of dat nou op de veiling wordt of elders in de horeca is haar om het even. Jan zou het leuk vinden om af en toe eens bij te springen in een horecazaak of in de catering, maar chauffeur worden op een busje lijkt hem ook lekker mobiel. ‘Ik wil ook jonge ondernemers wel adviseren”, zegt hij. ‘Er komt heus wel wat op mijn pad.’

Op zaterdag 18 september serveert hij zijn laatste bal gehakt. De ballen van Jan zijn beroemd in Schiedam. Net als zijn elfenbankjes, een smeuïg champignongerecht. ‘We hebben de coronacrisis redelijk doorstaan”, zegt Lya, ‘dus dat is niet de reden dat we stoppen. Maar nog een poos werken zonder alle verantwoordelijkheden die bij een eigen zaak horen, dat is toch wel prettig.’

Ze stellen allebei met grote nadruk dat ze met veel plezier terugdenken aan alle serveerders die bij hen gewerkt hebben, de meesten nog in de opleiding. Jan: ‘Ik was niet altijd de makkelijkste, maar ik denk dat al die meiden en jongens veel bij ons opgestoken hebben. We zien er nog heel veel terug. Ze komen nog steeds bij ons aan. Dat zegt iets.’ De nieuwe eigenaren komen uit Feijenoord. Ze hebben vlakbij de Kuip een zaak, maar omdat er in de omgeving nogal wat verandert, wil hun huisbaas geen geld meer in het pand steken. Dus gingen ze op zoek naar wat anders en kwamen in Schiedam uit. ‘t Stadserf is echt een zaak voor een stel, vinden Jan en Lya. ‘Dit kun je het best met z’n tweeën doen. Dan kun je hier een goede boterham verdienen. Dat hebben we 27 jaar gedaan. Gelukkig kunnen we boven de zaak blijven wonen, want de nieuwe eigenaren waren alleen in het horecadeel geïnteresseerd.’

Gemis

Maar wat zullen ze het missen! In zo veel jaren bouw je een band op, zowel met de stamgasten als met de mensen die regelmatig komen. Lya: ‘Als we iemand een tijdje niet zien, nemen we contact op. Je krijgt toch onwillekeurig een vertrouwensband.’ Jan Leermakers heeft er nooit een geheim van gemaakt dat een horeca-uitbater een prachtig, maar ook een heel moeilijk vak heeft: ‘Het beroep wordt nog wel eens onderschat. Naast een sociaal luisterend oor ben je gewoonweg een enorme duizendpoot. Tijdens dit werk moet je een gast bedienen, vermaken, aanhoren en met een goed gevoel naar huis laten gaan. En je moet altijd alert zijn en goed kunnen samenwerken. Dat lukt alleen als je passie voor het vak hebt.’

Jan en Lya bedanken al hun gasten voor de mooie en warme reacties, nu rondzingt dat zij ermee stoppen.