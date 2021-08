‘Zingen is hartstikke leuk, vooral samen’

door Els Neijts

‘Daar blijkt wel behoefte aan te zijn”, weet Annelies Kars inmiddels door de proeflessen zang die ze voor de vakantie aanbood. ‘Mijn zangleerlingen vinden zingen harstikke leuk, maar doen het vaak het liefst samen met anderen. Dus dat koor moet er komen.’

Annelies weet niet alleen veel van muziek, ze weet alles van doorzetten dus dat koor komt er. Zingen heeft ze zelf ook lang gedaan maar ‘ik heb mijn stem echt verziekt met roken”, moet ze achteraf bekennen. ‘Als kind speelde ik al viool en later heb ik vijf jaar in een mandoline-orkest gezeten. Tot ik een kleine accordeon kreeg. Dat werd mijn grote liefde, maar de aanschaf was voor ons gezin eigenlijk te duur. Tot mijn muziekleraar met mijn ouders ging praten. Toen kreeg ik er toch een, maar daarna heb ik nooit meer een ander cadeautje gekregen. Mijn zusje en ik waren op dezelfde dag jarig, maar ik werd niet eens gefeliciteerd. Ook met Sinterklaas kreeg ik als enige niks. Dat is zo gebleven tot ik op mijn 21e ging trouwen. Toen moest ik ook mijn fiets inleveren!’

Trouwe leerlingen

Annelies heeft veel laten staan voor de muziek, maar had nooit durven dromen dat ze nog eens een eigen muziekschool zou krijgen. Ze kreeg al snel na haar huwelijk kinderen, maar toen de jongste vier was, begon het muzikaal weer te kriebelen, en in 1991 startte ze haar eigen school. ‘Ik heb trouwe leerlingen”, vertelt ze trots. ‘Ook mijn leraren blijven vaak lang. Tenzij ze natuurlijk nog jong zijn en ergens anders een beter betaalde baan kunnen krijgen. In de zang zie je de meeste wisselingen. Soms omdat iemand zo scoort als zanger(es) dat hij of zij ineens bekend is. Zoals Peter de Koning ooit met zijn liedje ‘Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente’! Alleen maar fijn natuurlijk, want het betekent dat we goed werk afleveren. Onze leraren zijn dan ook goed opgeleid. Ik onderhoud goede contacten met Codarts, het conservatorium in Rotterdam.’

Close harmony

Als zich minstens tien mensen aandienen die zin hebben om in een koor te zingen, gaat Annelies in september van start. ‘We gaan pop doen met veel close harmony. Dat geeft al snel leuk resultaat, want daar kun je verschillende stemmen in kwijt. We starten met lessen van een uur, maar als er meer dan tien koorleden komen maken we de lessen langer.’

Bij muziekschool Annelies kunnen natuurlijk ook kinderen diverse instrumenten leren bespelen. Voor ouders die twijfelen of hun kind het oefenen op een instrument wel zullen volhouden heeft Annelies nog een gouden tip. ‘Niet dwingen, dat heeft geen enkele zin. Vooral niet meteen na school. Je kunt ze beter te slim af zijn door dingen te zeggen als ‘Als je nu gaat oefenen hoef je niet te helpen met afwassen.’

muziekschoolannelies.nl