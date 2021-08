‘Tai Chi is een plezierige manier van bewegen’

Chris de Kort, erkend Tai-Chi docent, start woensdagavond 1 september 2021 om 20:00 in de gymzaal aan het Bachplein 584, Schiedam met een nieuwe klas.

door Kathy Huitema

Tai Chi is een traditionele Chinese bewegingsmethode. De Tai Chi set bestaat uit een aantal passen of bewegingen. Deze sierlijke passen worden zorgvuldig en aaneengesloten uitgevoerd in een vaste volgorde. Het langzame tempo maakt Tai Chi toegankelijk voor iedereen.

Chris de Kort: ‘Tai Chi is een gezondheid bevorderende sport. Ik ontdekte Tai Chi jaren geleden. Ik had last van rugpijn die met geen medicijn of therapie te bestrijden was. Iemand raadde mij aan Tai Chi lessen te volgen. Het resultaat mocht er zijn. Langzaam maar zeker verdween de rugpijn. Sindsdien heb ik me verdiept in de door Master Moy Lin-Shin ontwikkelde Tao?stische vorm van Tai Chi, ter verbetering van mijn eigen gezondheid. Daar heb ik een mooi resultaat mee bereikt. Die ervaring deel ik graag met anderen.’

Conditie

Het volgen van Tai Chi lessen kan leiden tot: verbetering van lichamelijke conditie. De bewegingen die geleerd worden, kunnen thuis worden geoefend, zonder apparaten of speciale kleding. Bij regelmatige oefening zullen spieren en gewrichten versoepelen en de lichaamshouding verbeteren. Na enige tijd zal de Tai Chi beoefenaar ook andere voordelen kunnen ondervinden, zoals verhoogde stressbestendigheid en concentratie verbetering, waardoor de kans op een burn-out vermindert.

Wim van Papendrecht beoefent al 18 jaar Tai Chi: ‘Dit is voor mij een plezierige manier om in beweging te blijven. De langzame bewegingen laten je de regelmatige spanning en ontspanning van je spieren voelen. Ook je gewrichten blijven soepeler. Als je eenmaal weet hoe de bewegingen gaan, voer je ze bewuster en met meer aandacht uit. Doordat je gedachten meer bij de bewegingen zijn, wordt je hoofd leeg. Na afloop voel je je zowel lichamelijk als geestelijk ontspannen. Je hebt meer energie dan vooraf. Mij bevalt dit nog steeds heel goed. Ook in het dagelijks leven heeft het nut. Je staat en loopt stabieler, waardoor de kans op vallen kleiner wordt.’

Meer weten

Meer weten over Tai Chi? Kijk op: www.laotsetaichiacademie.nl. Meedoen op anderhalve meter afstand van elkaar? Kom dan op woensdagavond in makkelijk zittende kleding en schoeisel naar de gymzaal op Bachplein 584 te Schiedam. De introductie les is gratis.