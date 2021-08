Gemeentearchief op zoek naar foto’s en verhalen van kaarsenfabriek Apollo

Schiedam had op vrijdagochtend 10 juli 1896 een nationale primeur: de ‘waspitten’ van de Stearine Kaarsenfabriek ‘Apollo’ staakten om dezelfde loonsverhoging te krijgen als de mannelijke arbeiders. Brokkensleepsters, gietsters, vangsters, ripsters, knipsters, wrijfsters, luimeisjes, afbreeksters en inpaksters; ondanks de verschillende taken liepen zo’n 160 van de 300 vrouwen op die vrijdagochtend samen de fabriek uit om het werk neer te leggen.

Voorvaders

Vanaf 1869 was de Apollo stearinekaarsenfabriek een van de grootste werkgevers van Schiedam. Honderden vrouwen en mannen maakten kaarsen voor binnen- en buitenland. Na de fusie met kaarsenfabriek Gouda in 1929 is de fabriek uit Schiedam verdwenen en grotendeels vergeten. Uit het oog, uit het hart?

Het Gemeentearchief Schiedam wil meer te weten komen over de geschiedenis van Apollo. Er zijn door onderzoek al mooie ontdekkingen gedaan, maar wie weet zijn er bij (nazaten van) Schiedammers thuis nog foto’s in albums of verhalen bekend in de familie. Was uw (over)grootmoeder een ‘kaarsenmeisje’, of werkte een van uw voorvaders in de perskamer?

Reacties zijn welkom via het bekende e-post adres archief@schiedam.nl of 010-219 1919. Contactpersonen zijn Jan van Kampenhout en Merel Blok.