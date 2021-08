Vrijheidsboom voor stadspark de Plantage

Kathy Huitema

Hij deed dit samen met boom- en groenexpert Huib Sneep, Frans van Krugten en onder toeziend oog van voorzitter Rob Wassenaar van Soci?teit ‘De Vrijheid 1945’. Belangen- en bewonersvereniging ‘de Plantage’ schonk de zomerlinde, door de gemeente ‘vrijheidsboom’ genoemd, aan de stad ter ere van 75 jaar vrijheid. Vanwege corona kon dit vorig jaar niet doorgaan.

Voordat de burgemeester de spade in de grond stak, sprak hij een kleine delegatie toe: ‘Stadspark de Plantage leeft met bomen maar ook met een bloeiende bewonersvereniging. Het bruist in de Plantage. Er staan 75 verschillende soorten bomen, waaronder een paardenkastanje die voortkomt uit een stek van de Anne Frankboom. En ter ere van de geboorte van Prinses Amalia is een koningslinde geplant, de Amaliaboom. Bijzonder is dat de bomen in de buurt staan van het monument in de Plantage waar jaarlijks de dodenherdenking wordt gehouden.’

Boom- en groenexpert Huib Sneep: ‘Deze boom is een nakomeling van de meest bijzondere linde van West-Europa, die staat in Heede (Noord-Duitsland). Ik stond ooit bij die bloeiende boom en ontdekte zaailingen. Die heb ik meegenomen en gekoesterd in een kweekkastje in mijn achtertuin. Ik paste steeds de grootte van de pot aan en na twaalf jaar cultivering is de zaailing uitgegroeid tot deze mooie boom. Hij kan tot twintig meter hoog groeien en een zeer hoge leeftijd bereiken. De linde hoort bij herdenkingen. Daarom planten we vandaag deze vrijheidsboom. Want 15 augustus is de datum van het formele einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze linde heeft de plaats ingenomen van een grote kastanjeboom. We dekken de vrijheidsboom toe met wortels van de gekapte kastanjeboom.’

Na afloop van het planten van de vrijheidsboom serveerde secretaris Riet Zuiderweg van Bewonersvereniging ‘de Plantage’ koffie met smakelijke Petit-fours.