Lezing ‘De kleine goden van het jeneverrijk’

De lezing is getiteld ‘De kleine goden van het jeneverrijk’, naar een citaat van de Schiedamse romanschrijver Daan van der Zee in zijn boek De Brandende Stad. Ter ondersteuning van de tentoonstelling ‘Begraven Branders, vergeten begraafplaats aan de Vlaardingerdijk/Schiedam’ heeft Leroy Fisscher onderzoek gedaan naar vooraanstaande begraven familieleden van branders. Deze verzameling biografische schetsen van Schiedamse katholieke branders zijn gebundeld in het boekwerkje Rooms en Rijk. Gebaseerd op zijn onderzoek geeft hij een lezing over zijn bevindingen. Onder andere familiestructuren en de sociale positie van de katholieke elite komen aan bod.

Rooms en Rijk

Schiedam was halverwege de negentiende eeuw een prestigieus katholiek bolwerk. De opkomende moutwijnindustrie maakte de overwegend katholieke branders een belangrijke groep in de Schiedamse gemeenschap. Het is in deze situatie dat in 1851 besloten werd een rooms-katholieke begraafplaats aan te leggen. Op deze begraafplaats onderaan de Vlaardingerdijk liggen dan ook vele Schiedamse branders/distillateurs. Met een gezamenlijke expositie willen het Nationaal Jenevermuseum Schiedam en de Historische Vereniging Schiedam deze begraafplaats aan de vergetelheid ontrukken. Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam en de Historische Vereniging Schiedam organiseren de komende maanden regelmatig lezingen of bijeenkomsten die een relatie hebben met de tentoonstelling. Met de lezing van Leroy Fisscher wordt het spits afgebeten van deze reeks activiteiten.

De lezing op 21 augustus (13.00 uur) is via voorinschrijving gratis te bezoeken voor leden van de Historische Vereniging Schiedam, voor Vrienden van het Jenevermuseum en voor houders van een Museumkaart of Rotterdampas. Andere ge?nteresseerden betalen de toegangsprijs van € 12,50 voor de lezing, het museum en de branderij. Adres: Lange Haven 74.