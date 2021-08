Grote wasjes, kleine wasjes…

Bart Bos

‘Iedereen kent de reclame wel van die website waar je kleding die je niet meer draagt kan verkopen. Alleen betekent verkopen ruimte in de kledingkast die uiteindelijk weer opgevuld moet worden, tenslotte kan een echte fashionista geen halflege kast tonen op haar Instagram, wat weer shoppen betekent met de opbrengst van je verkoop. Een andere oplossing om de kledingkast up-to-date te houden is kleding ruilen met andere fashionista’s wat ook nog duurzaam is. Duurzaamheid was ook het thema bij de zomerse kledingruil tussen de bomen in het Julianapark welke was georganiseerd door Zus’teen. Stichting Zus’teen verduurzaamt festivals en evenementen vanuit de kennisgebieden energie, water, afval en entertainment. De pop-up store ‘de KledingRuilWinkel’ die binnenkort opent op de Hoogstraat is hier een voorbeeld van. Kledingruil is een duurzame manier om de garderobe aan te vullen en anderen weer blij maken met jouw mooie, maar niet meer gedragen, kleding.’