De Fotowerkplaats verhuist met 1500 muziekfoto’s naar oude postkantoor

Door Kor Kegel

De expositieruimte van De Fotowerkplaats bevindt zich in de kelder van het gebouw van Dudok, in Schiedam ook bekend als de vroegere HAV-bank aan de Gerrit Verboonstraat. Daar heeft De Fotowerkplaats slechts een paar jaar gezeten. Belangstellenden weten dat je na de entree tot het trappenhuis naar links moet om daar af te dalen naar de expositieruimte.

‘De eigenaar wil de ruimte splitsen en er twee appartementen van maken,’ verklaart Wim van Zon van De Fotowerkplaats zijn vertrek eind augustus. Hij heeft voor volgend jaar een mooi vooruitzicht. Samen met Stichting KunstWerkt kan hij met DE fotowerkplaats begin 2022 zijn intrek nemen in het voormalige postkantoor aan de Lange Nieuwstraat. De eigenaar ontwikkelt momenteel het Blaauwhuiskwartier, wat een bijzondere woonomgeving oplevert langs de Nieuwe Haven. Met het beschikbaar stellen van het oude postkantoor voor de beeldende kunst wil de eigenaar iets terugdoen voor de stad Schiedam.

Per 1 januari komt het postkantoor vrij en dan worden er toiletten en keukenblokken aangebracht. In februari kan de inrichting plaatsvinden. KunstWerkt en deelnemers van De Fotowerkplaats zijn al aan het tekenen geslagen en stemmen onder meer de panelen voor exposities op elkaar af, zodat ze ook gezamenlijk grotere tentoonstellingen kunnen houden. Zonder onverwachte obstakels zal de offici?le opening rond 1 maart plaatsvinden. ‘Het is echt een uitkomst,’ zegt Wim van Zon, niet alleen omdat KunstWerkt de ruimte aan de Boterstraat zou kwijtraken, maar ook omdat hij met zijn compagnon Peter de Raaf er nog meer foto’s zal kunnen tentoonstellen. De Fotowerkplaats heeft een omvangrijke collectie jazz- en popfoto’s van beroemde muziekfotografen van over de hele wereld. Alleen al in de kelder van Dudok bevinden zich vijftienhonderd foto’s, merendeels ingelijst. In een opslag elders staan nog eens vierduizend foto’s. Vorig jaar was in Theater aan de Schie de opening van een opzienbarende Jimi Hendrix-fototentoonstelling die publiek uit binnen- en buitenland trok. Ook hielden zij een bijzondere tentoonstelling over The Rolling Stones, ‘Zwerfstenen’, met tientallen foto’s van popfotografen van de bekendste muziektijdschriften uit de jaren zeventig en tachtig. Voor beide tentoonstellingen werkten Wim van Zon en Peter de Raaf samen met culturele instellingen in Groningen en Bredevoort (de Koppelkerk, nu een cultureel centrum in dit historische boekenstadje in de Achterhoek).

Momenteel zijn ze bezig met de samenstelling van een foto-expositie over de Club van 27. Zij selecteren en verwerven foto’s van rockmuzikanten die op 27-jarige leeftijd overleden: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Im Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, om er enkelen te noemen. Ook deze expositie wordt volgende maand uitgewisseld met Bredevoort.

Wim van Zon probeerde ook de gemeente Schiedam te interesseren om de al zeven jaar leegstaande bibliotheekruimte in het stadskantoor te benutten voor een spraakmakende fototentoonstelling over muziekvrouwen, maar door communicatieproblemen met de gemeente is dit plan in de prullenbak beland. Waar deze tentoonstelling nu zal worden georganiseerd, is nog onzeker. De Raaf en Van Zon hebben wel een plan ingediend om ook een muziekfototentoonstelling in te richten tijdens de manifestatie Kerst aan de Schie in december.

Wim van Zon van Music Inspired Art behoorde tot de eerste galeriehouders op het Westelijk Handelsterrein, toen dit monumentale pakhuizencomplex in het Rotterdamse Scheepvaartkwartier in 2001 was gerenoveerd. Hier ontstond de samenwerking met Peter de Raaf, die met VIPs International Art Galleries eveneens een wereldwijd netwerk heeft van popfotografen.