Schiewaegh heeft dementievriendelijke belevingstuin

Door Kor Kegel

Is de tuin daarmee vriendelijk voor dementie? Laten we er geen taalkwestie van maken. We gaan gewoon die tuin in om te zien wat er te doen is. Jos de Lang neemt de zijuitgang van Schiewaegh aan de Nieuwe Damlaan en opent het hek van de omheinde belevingstuin. Hij is manager zorg van Vaartland, het Vlaardingse huis van de Frankelandgroep, maar hij neemt tot 1 januari ook waar in Schiewaegh. ‘Kijk,’ zegt hij, ‘ruime zitgelegenheid, voor wel veertig bewoners en bezoekers, en geen zithoekje is hetzelfde.’

Dat klopt. Er is een compartimentje bij frambozen- en braamstruiken. Het is nog wat vroeg in het jaar, maar volgende maand zullen de bezoekers van de tuin bramen en frambozen kunnen plukken en proeven. Een ander zithoekje is aan het water. Kabbelend water is rustgevend. Veel bloemen in de tuin trekken vogels, vlinders en bijen aan.

Elders staan planten met zachte bladeren, pluizige siergrassen en vettige bladeren, duidelijk bedoeld om aan te raken. Dat kan het geheugen prikkelen: ‘O ja, zo voelde dat!’ Je mag in de tuin best vieze handen krijgen. Doe vooral wat je plezierig vindt, is de filosofie van de Frankelandgroep waarvan Schiewaegh deel uitmaakt.

Behalve de mogelijkheid om in de tuin koffie te drinken en er iets te eten uit de brasserie van Schiewaegh, kunnen bezoekers ook een avonturenpad volgen met sterk geurende bloemen of spelletjes doen met oud speelgoed, zoals knikkers en tollen. Er is een tuinset in oude stijl met bijvoorbeeld een schommelstoel. En natuurlijk wordt er muziek gedraaid en kun je ook zelf stoelen en bankjes bijschuiven als er wat te doen is en je met anderen wilt converseren. Je kunt er echt piekmomenten beleven.

Frankeland in de Sint Liduinastraat had al een dementievriendelijke tuin, gelegen achter de Havenbogen. Met steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en Stichting de Groot Fonds heeft ook Schiewaegh zo’n tuin kunnen aanleggen. De tuin ligt aan de drukke Nieuwe Damlaan, maar het omringende hekwerk zorgt dat mensen met dementie niet zomaar de weg op kunnen lopen. Niettemin is de tuin vrij toegankelijk. Bezoekers van de brasserie kunnen ook op die manier in de tuin komen.

De tuin draagt bij aan het streven van de gemeente Schiedam om in wijk Nieuwland de fysieke leefomgeving te verbeteren. Binnenkort vindt de offici?le opening van de tuin plaats. Schiewaegh zal dan ook de deelnemers aan activiteiten bij Seniorenwelzijn uitnodigen om van de tuin gebruik te maken. Seniorenwelzijn is schuin aan de overkant van de Nieuwe Damlaan gevestigd in ontmoetingscentrum De 5 Molens. De belevingstuin zal dus ook een functie krijgen voor zelfstandig wonende ouderen. Schiedam heeft er een plezierig plekje bij om aangenaam te vertoeven.