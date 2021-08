Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam: Scootmobieltochten

Eerder had ik al gemeld dat er diverse scootmobieltochten in Schiedam te maken zijn.

Op het moment (nu 4 jaar geleden) dat ik in een scoot belandde, waren er diverse organisaties die deze aanboden.

Kon ik met het Reumafonds, de Zonnebloem en Seniorenwelzijn op pad, helaas biedt op dit moment alleen Seniorenwelzijn hun diensten aan.

Zo jammer dat ik de tochten in West en Zuid door vakanties gemist heb, maar ik krijg weer een nieuwe kans, u ook natuurlijk (smile)

Donderdag 26 augustus gaan wij weer op pad, onder begeleiding van Dick Gelderblom gaan wij Kethel onveilig maken, ter informatie: de volgende tocht is op 30 september.

Nu moet ik bekennen dat in mijn werkzame leven, heel veel studiereizen gemaakt hebt in het buitenland.

Overal waar ik kwam hadden ze de oudste en mooiste kerken van de wereld, maar omdat ik een zgn cultuurbarbaar ben, ging het eerlijk gezegd mijn ene oor in en het andere uit. Ik had het na een kwartiertje wel bekeken.

Waarschijnlijk had het met een vreemde taal te maken, sorry maar het pakte mij niet, ik maakte wel foto’s om alles later op mijn gemak terug te kijken.

Hoe anders is het met Dick Gelderblom, die man pakt je gewoon in, verteld in een rustig, maar begrijpelijk Nederlands wat er te zien is en geloof mij, dat is veel meer dan je denkt, als je normaliter een ritje maakt.

Wij verzamelen dit keer in seniorenflat de Harg aan het Hargplein, inloop met koffie of thee om 10.00 uur, waarna wij om 10.30 uur op pad gaan. Rond 12.00 uur krijgen wij een lunch aangeboden en tussen 13.30/14.00 uur is de afsluiting.

Eigen bijdrage voor dit alles is slechts 6,50 pp, bij aanvang te betalen.

Aanmelden bij Seniorenwelzijn tel. 010-2486888 of info@seniorenwelzijn.nl.

Nu hoop ik dat er veel mensen zich aanmelden, in gedachten moet ik grinniken als ik een grote stoet scootmobielen zie, die Kethel op stelten gaat zetten.

Als ik om mij heen kijk in Schiedam zie ik steeds meer scootmobielen, dus een grote opkomst moet lukken. U hoeft geen grote afstanden af te leggen, de enigste vereiste is dat u een goed humeur heeft, dus inschrijven en komen, ik reken op u!

Ook de Zonnebloem is weer gestart met activiteiten, voor mij jammer dat de meeste op woensdag worden georganiseerd, dan ben ik al bezet, maar voor de andere mensen komen weer de soosmiddagen, kaarten maken, snertmiddagen met bingo aan de beurt.

Ook staan Kerststukjes maken (niet aan denken nu het 25 graden is) maar het is zo december voor u het weet en later weer de beroemde visjes eten in Scheveningen.

Ik wacht met smart op de tochten met de strandrups volgend jaar.

U leest het goed, als oudere en/of slecht ter been zijnde hoeft u echt niet achter de geraniums te blijven zitten, de Coronaregels worden goed opgevolgd, het enige wat uzelf moet doen is:

aanmelden en meegaan.

Tot de volgende keer.

Joke Ballijns.