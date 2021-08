Iris (15) schildert polderpark Kethel op muur in NME centrum

Het natuur en educatiecentrum (NME) in de Schiedamse wijk Kethel had de wens om het polderlandschap waar het centrum staat ook naar binnen te brengen. Iris Eelderink (15) leverde een aantal schetsen in waar de beheerder direct enthousiast over was. En zo kreeg de 15 jarige havo-leerlinge een wel heel bijzondere opdracht als vakantiebaan.