In Honorem Dei trots op 82-jarige Loek Smit

Na 65 jaar koorzang heeft Loek Smit een uitgesproken voorkeur: ‘Nederlands kun je overal zingen, maar dat een koor uitblinkt in Latijn en Gregoriaans zie je steeds minder.’ Hij is blij dat digirent Bas van Houte een uitgesproken Gregoriaan is.

door Kor Kegel

De 82-jarige Loek Smit zingt 65 jaar in een mannenkoor. Als knaap van zeven jaar begon hij in 1946 bij een jongenskoor. ‘Ik kwam uit een ouderwets katholiek gezin en mijn vader zei: ga jij maar zingen.’ Tien jaar later kwam hij ‘in den Here’ toen hij door de ballottage kwam bij het koor Soli Deo Gloria in Spangen, waar het gezin woonde. Daar zong hij precies een kwart eeuw, hij was er tenor en werd later solist en dat zegt iets over je stemkwaliteit.

Het zal de tijdgeest zijn geweest dat het ledenaantal afnam. Het koor ging ter ziele. Met de laatste zes leden stapten ze over naar In Honorem Dei, het vierstemmige mannenkoor van de toenmalige Singelkerk in Schiedam. Het koor is opgericht op maandag 16 februari 1880 en is daarmee ??n jaar ouder dan de kerk.

Ridder

En daar zingt hij nu veertig jaar - onafgebroken. Tweemaal per week zingt hij Gregoriaans in het herenkoor van wat sinds 1990 de Liduina Basiliek is. In dat jaar verhief paus Johannes Paulus II de Singelkerk tot basiliek, gewijd aan de heilige maagd van Schiedam, Liduina. Op dat moment was Loek Smit bestuurslid van In Honorem Dei. Vijftien jaar, van 1997 tot 2012, zou hij er ook voorzitter van zijn. Hij zette altijd in op de verbinding tussen de koorleden. Zo belde hij ze stipt op hun verjaardag.

Tussentijds, in 2011, werd hij tot erelid benoemd. Hij werd geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Mede door zijn onvermoeibare inzet is In Honorem Dei het 140-jarig bestaan gepasseerd, maar kwam het koor ook op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, dankzij het koesteren van het Latijnse en Gregoriaanse repertoire.

Nieuwe leden

Tweemaal in de week gaat hij met veel plezier naar Schiedam. Als koorzanger zing je niet alleen op de zondagen. Je repeteert iedere dinsdag en je repeteert voorafgaand aan de mis. Daarnaast zing je met huwelijken en met uitvaarten en andere bijzondere gelegenheden. Met Kerst zing je drie dagen achter elkaar en op kerstavond wel meer dan ??n mis.

‘In een klein koor, als de stemmen goed verdeeld zijn, is er niets aan de hand,’ zegt Loek Smit, ‘maar we hebben echt nieuwe leden nodig en liefst jongere. Alleen willen jongeren zich niet meer zo vastleggen op vaste repetitieavonden. Jammer, want dan zouden we het repertoire kunnen vergroten. We zingen nu voornamelijk werk van Schubert, Haydn, Andriessen, Kuijpers. Met een groter koor zouden we ook ander werk kunnen uitvoeren. Je hebt echter weinig aan leden die maar ??n keer in de maand komen.’

Drinken

‘Het mooie voor koorzang is er voor elkaar zijn,’ zegt hij desgevraagd. ‘Je moet elkaar kunnen opvangen. Het contact met gelijkgestemden is inspirerend.’ Hij merkt wel dat hij ouder wordt. Hij is al een tijd geen solist meer, maar dat vindt hij vanzelfsprekend want met hartproblemen kost het zingen nu eenmaal meer energie. ‘Na afloop van de repetities is het gezellig om samen nog wat te drinken,’ zegt hij. ‘Alleen kwam dat er tijdens de coronacrisis te weinig van.’

Inmiddels kan het wel weer en geniet Loek Smit ook van de fantastische akoestiek van de Liduina Basiliek. Het parochieel koor wordt begeleid op het elektropneumatische Franssen-orgel of het door Herman Pelgrim gebouwde kistorgel. ‘Ik ben heel blij met onze dirigent, Bas van Houte. Ik heb hem samen met pastoor Vismans en voorzitter Toos van Zwieten van het dameskoor Jubilatio geselecteerd. Nooit spijt van gehad. Ik geniet van het prachtige Gregoriaans!’