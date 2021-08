Drie fotografen brengen sociale verandering Schiedam in beeld

Op basis van hun nu al indrukwekkende oeuvre hebben drie jonge fotografen een stipendium gewonnen van het Cultureel Forum Schiedam. Het betreft het stipendium Schiedams Water, vorig jaar in het leven geroepen om fotografische verhalen te verzamelen over de sociale veranderingen in de stad Schiedam.

door Kor Kegel

Voor de editie 2021 van Schiedams Water heeft een jury de stipendia verleend aan Desir? van den Berg, Lana Mesic en Cigdem Yuksel. Zij hebben de uitdaging aangenomen om naar eigen inzicht de sociale transitie van Schiedam in beeld te brengen. De jury heeft uit een longlist van 32 fotografen geselecteerd en kwam tot het inzicht dat de drie talenten – ze zijn rond de 30 jaar – goed in staat zijn om de sociale ontwikkelingen van de stad fotografisch vast te leggen.

De jury voor het stipendium Schiedams Water bestaat dit jaar uit Anne de Haij, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam; Reyn van der Lugt, kunstverzamelaar en oud-directeur van het Groninger Museum; en Rebecca Simons, docent fotografie aan de Willem de Kooning Academie; zij is tevens curator van het project.

Autodidact

Desir? van den Berg (1991) studeerde taalwetenschappen in Amsterdam en Chinees aan de universiteiten van Leiden en Hongkong. Tijdens haar studie ontdekte ze de fotografie, ging ze het nachtleven vastleggen en is ze bekend geworden als documentairefotograaf.

Door haar studie naar talen ontdekte ze hoe de taal ons denken en handelen be?nvloedt. Ze is ge?nteresseerd in objectiviteit, realiteit en waarheid. In 2011 begonnen als autodidact beschouwt ze haar werk als een voortdurende zoektocht naar deze thema’s. Ze woont in Amsterdam en reist de wereld rond voor het vastleggen van beeldverhalen. Desir? ontving de eerste prijs bij de Zilveren Camera voor haar serie non-binaire drag-artiesten.

Vijand

Lana Mesic (1987) is geboren in het voormalige Joegoslavi? (Kroati?), woonde als kind in Zweden, studeerde aan de academie voor kunst en vormgeving Sint Joost in Breda waar ze haar master fotografie behaalde. Ze woont sinds vier jaar in Rotterdam. Lana is een verhalenverteller, ensceneert beelden en zoekt daarmee de grenzen tussen werkelijkheid en illusie op.

Als klein kind werd ze geconfronteerd met het fenomeen ‘vijand’. Een abstract beeld zonder gezicht dat heeft haar be?nvloed. Het is terug te zien in haar werk door het verbeelden van onzichtbare processen en het cre?ren van nieuwe realiteiten. Haar afstudeerproject ging over de ‘onzichtbare spirits’ waar ze in Rwanda het proces van vergeving in beeld bracht tussen daders en slachtoffers. In Sao Paulo bracht ze de onzichtbare stad in beeld. Lana won diverse prijzen en haar werk is in vele landen tentoongesteld, waaronder Japan en Brazili?.

Vluchtelingenkinderen

Cigdem Yuksel (1989) studeerde journalistiek en ontdekte tijdens het schrijven dat haar passie meer lag bij het in beeld brengen van de verhalen. Een stage bij de Volkskrant zorgde ervoor dat ze haar fotografische talent verder kon ontwikkelen. Ze reisde voor de Volkskrant met verslaggevers naar de Turkse plaats Gaziantep om een serie te maken over Syrische vluchtelingenkinderen, die in de textiel- en schoenfabrieken werken.

Ze is aan de slag met het project over de beeldvorming van moslima’s in de beeldbank van het ANP. Het valt haar op hoe stereotype deze vrouwen zijn afgebeeld. Haar doel: bewustwording. Welk beeld zet je als fotograaf neer of laat je weg? Momenteel richt ze zich op het visueel geheugen, het historisch archief in Nederland. Wie worden wel opgenomen in dat archief en wie niet? En is het niet tijd dat daar meer plek komt voor de eerste generatie Turkse vrouwen die vrijwel onzichtbaar zijn in de fotografie? Voor de serie over de Syrische vluchtelingenkinderen ontving ze in 2016 de Canon Zilveren Cameraprijs.

De foto’s zullen van vrijdag 8 tot en met zondag 24 oktober te zien zijn bij Stichting KunstWerkt Schiedam.