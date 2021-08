Nieuwkomers maken kennis met Schiedam

Schiedam is onder meer bekend als jeneverstad. De stad wordt door steeds meer mensen ontdekt, ook als woonplaats. Velen uit de regio vestigen zich in de bestaande- en nieuwe huizen in Schiedam. Voor deze ‘nieuwkomers’ hebben Rob Vollaard en Rob van der Stel, twee geboren Schiedammers, een programma samengesteld om kennis te maken met de stad. Het is geen toeristisch uitstapje, de bijeenkomst is echt gericht op praktische zaken, zoals het winkelaanbod, uitgaan in eigen stad, het openbaar vervoer en een stukje geschiedenis van de stad.

Dit vorig jaar gestarte initiatief wordt, na een pauze door corona, op 4 september 2021 hervat. Het initiatief heeft steun van de gemeente Schiedam en veel enthousiaste lokale ondernemers.

Deelnemers worden op een nader bekend te maken plaats in het centrum ontvangen. Het programma begint op 10.30 uur. Na een onderlinge kennismaking volgt een presentatie en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna volgt een wandeling door het historisch hart van Schiedam. Ook tijdens de wandeling is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Het programma duurt tot ongeveer 12.00 uur.

Rob Vollaard is oud-directeur van een school en gepensioneerd docent. Hij heeft een voorliefde voor geschiedenis. Rob van der Stel was werkzaam als manager bij een bedrijf. Nu hij gepensioneerd is, organiseert hij stadsbezoeken en andere activiteiten en is hij gids in het Nationaal Jenevermuseum en museummolen De Walvisch.

Deelnemers dienen zich vooraf in te schrijven via welkominsdam@gmail.com. De kosten bedragen 5 euro p.p., inclusief kopje koffie. Het maximaal aantal deelnemers is tien.