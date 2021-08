Drie dagen topfilm in Schiedamse Plantage

Met enige trots presenteert het Suikerzoet Filmfestival voor de derde maal: Film in ‘t Park. Drie sfeerrijke avonden in de Plantage in hartje Schiedam, op 2, 3 en 4 september. Naast sfeer en drie topfilms garandeert de organisatie veiligheid: de stoelen staan op anderhalve meter van elkaar en het aantal toeschouwers wordt beperkt tot 220 per avond. Kaarten zijn uitsluitend online te koop.

Film in ‘t Park is een productie van het Suikerzoet Filmfestival, dit jaar in samenwerking met Wenneker Cinema en Cineville. Kaarten ? zes euro zijn online te koop op de website van Wenneker Cinema: www.wennekercinema.nl. Voor houders van een Cinevillepas zijn kaarten gratis. De kaarten zijn persoonlijk, ruilen of doorverkopen is vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan. Eveneens online is voor alle voorstellingen een drankenpakket te koop, met respectievelijk fris, bier, witte of rode wijn.

De driedaagse opent op donderdagavond met Nomadland, de met drie Oscars bekroonde documentaire drama rond hedendaagse nomaden in de VS. Door armoede gedwongen rijden ze rond met hun oude campers, op zoek naar werk. Op vrijdag draait Sound of Metal, waarin de getergde drummer van een heavy metal-duo in hoog tempo zijn gehoor verliest. Een arts adviseert hem hard geluid te vermijden, de drummer twijfelt. Eveneens met prijzen overladen film, waaronder twee Oscars. De vertoning van de Sound of Metal maakt deel uit van de Cineville Zomertour.

De slotfilm op zaterdag 4 september is Cruella, met Emma Stone in de titelrol en Emma Thompson als de barones. Cruella is nog jong wanneer zij in Londen tijdens de seventies mode-ontwerpster wil worden. Helaas zijn talent en hard werken niet genoeg om de top te bereiken. Zo wordt het aardige meisje de later gevreesde Cruella de Vil.