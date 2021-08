Het ging Arie Zwamborn om wat de wijkbewoners willen

Arie Zwamborn liet politiek-maatschappelijk het meest van zich horen in de begintijd van de bewonersverenigingen, dat wil zeggen de jaren zeventig en tachtig. Hij vond de politieke partijen belangrijk, maar de besluitvorming was zo traag. De nieuwe verenigingen konden veel beter opkomen voor wat voor de oude wijken belangrijk was.

door Kor Kegel

Daarom heeft Arie Zwamborn altijd betreurd dat er een soort concurrentie tussen de politiek en de wijken ontstond. Zelfs in zijn eigen PvdA, toch een partij met volkse oorsprong, werd een rivaliteit gevoeld. Arie Zwamborn benadrukte dat het er niet in de eerste plaats om gaat wie de beste contacten met de wijkbewoners heeft, als hun belangen maar goed voor het voetlicht komen, zodat het gemeentebestuur daarop kan inspelen. Hij had die visie al als voorzitter van de jonge bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) - in 1973 werd hij er de tweede voorzitter van - en als gemeenteraadslid van 1985 tot 1986 bracht hij opnieuw naar voren dat de politieke partijen en de bewonersverenigingen beter kunnen samenwerken dan elkaar vliegen afvangen.

Zaterdag vond op de Beukenhof de begrafenis plaats; twee weken eerder was Arie Zwamborn op 82-jarige leeftijd komen te overlijden. In februari had hij te horen gekregen dat hij als gevolg van suikerziekte was gaan lijden aan vasculaire dementie. Hij werd ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de familie ging het hier helemaal mis. Zwamborn kreeg een delier. Zonder overleg met de familie besloten de medici om geen maagbeschermers meer toe te dienen. Het gevolg was dat hij maagbloedingen kreeg - met veel pijn. Hij was ondertussen in een verpleeghuis opgenomen, maar moest terug naar het ziekenhuis. Daar liep hij tot overmaat van ramp op vrijdag 16 juli een longontsteking op. Verzwakt als hij al was werd hem dat fataal. ‘s Nachts om 2.22 uur overleed hij.

Arie Zwamborn was een Gorzenees pur sang. Hij kende de wijk door en door, hij was opgegroeid bij zijn oma in de Voornsestraat. Toen de BVSZ in 1987 vijftien jaar bestond, prees Arie Zwamborn de mentaliteit van de Gorzenaren. Als ze hier een inbraak zouden zien, zouden ze meteen de politie bellen. De sociale controle in de Gorzen is groot. Hij zei dat uit een oprechte verbazing dat een inbraak in de winkel van Arie en Sjaan aan de Vlaardingerdijk door buurtbewoners gezien was, maar dat niemand alarm had geslagen. Schade: voor 45.000 gulden aan scheepsartikelen was gestolen - plus de videofilm van hun huwelijk.

Hun bedrijf, Elektrikom, was gevestigd in de voormalige sportwinkel van oud-SVV-voetballer Piet Romeijn, die bij Feyenoord international werd. In de Rozenburgsestraat woonden Sjaan en Arie op een steenworp afstand van het caf? van Piet Romeijn. Elektrikom was een groothandel en had het alleenrecht voor de handel in onderwaterinstrumentarium van Lowrance. Dat bedrijf stuntte een kleine veertig jaar geleden met een techniek om het monster van Loch Ness op te sporen. Zwamborn had de regie over de persconferentie in Krasnapolsky in Amsterdam. Elektrikom, inmiddels verhuisd naar de Westerkade waar Sjaan en Arie boven waren gaan wonen, werd in 2013 verkocht aan Speedcast.

Een aantal verbeteringen in en rond de Gorzen is direct of indirect aan de inzet van Arie Zwamborn toe te schrijven. De moestuintjes aan de Willem de Zwijgerlaan, het timmerkamp op het Hoofdplein, het vertrek van Tankercleaning uit de Havenstraat, de bodemsanering van het GTB-terrein en vooral de gewonnen strijd tegen de sloop van de karakteristieke Sommelsdijksestraat.

Arie was trots op de kinderen en kleinkinderen die hij met Sjaan had. Hij was een ideale familieman, maar wel een die goed om zich heen keek naar wat er in een woonbuurt beter moet.