Fontijn goed op weg naar goud

Na winst op de Poolse Elzbieta Wojcik en de Canadese Tammara Thibeault heeft Nouchka Fontijn de halve finale bereikt van het Olympisch bokstoernooi. De Schiedamse, die in Rio2016 zilver won, gaat nu voluit voor goud, maar moet om ook in Tokio de finale te bereiken vrijdag (om 7.00 uur Nederlandse tijd) eerst nog langs Lauren Price. Die deed haar zeer op het WK in het Russische Ulan-Ude maar werd daarna tweemaal geklopt. Lukt dat vrijdag weer dan staat ze zondag in de finale tegen de winnaar van de partij tussen de Indiase Pooja Radi en Russische Zenfira Magomedalieve.