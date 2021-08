Wie wordt de Klimaatburgemeester van Schiedam?

Op 28 oktober start de allereerste Nationale Klimaatweek. In die week - die loopt tot en met 5 november - wil de overheid laten zien zien wat er in Nederland allemaal al gebeurt, maar ook wat er nog nodig is om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is op zoek naar Nederlanders die zich al inzetten voor een beter klimaat. Ook in de gemeente Vlaardingen zoeken zij een ‘Klimaatburgemeester’.

Op de eerste dag van de Nationale Klimaatweek (NKW) wordt de Tweede Kamer ge?nformeerd over de voortgang van de uitvoering van het Klimaatakkoord. Tijdens de NKW vraagt het Ministerie op allerlei manieren aandacht voor alles wat er in het land al gebeurt aan klimaatverbeteringen. Aangesloten Klimaatpartners, bedrijven en organisaties en gemeenten zullen in de Klimaatweek van zich laten horen. Het doel is zoveel mogelijk Nederlanders inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat. Het Ministerie roept Nederlanders op mee te doen aan de week en zoekt voor alle gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Iemand die zich inzet voor een beter klimaat door zijn eigen levensstijl aan te passen. Dat kan iets groots zijn of klein. Goedkoop of duur. Van je huis laten isoleren, tot minder voedsel verspillen. Of ben je of ken je iemand die een klimaatactie is gestart in de straat of wijk met de buren. Geef op via: www.iedereendoetwat.nl/NKW.